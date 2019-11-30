KTV廂房暗藏春色 警捕18涉賣淫女郎

（吉隆坡30日訊）KTV娛樂中心KTV廂房暗藏春色，13名中國女子和5名越南女子涉嫌在廂房賣淫，為顧客提供特別服務而在警方展開的一項取締行動中落網。

除了這18名外籍女子，尚有17名員工也被帶返警局協助調查。

金馬警區主任法米助理總監指出，金馬警區反風化、肅賭及私會黨取締組於昨晚10許，由17名警官率領46名警員，突擊位於半山芭樟卡淡比多拉路一間18層樓的KTV娛樂中心，揭發共13名中國女子及5名越南女子涉嫌賣淫，年齡介於23至36歲。

他說，17名被扣查的男子中，10名為本地華裔男子、4名孟加拉男子、e一名緬甸男子，印尼及泰國女子各一名，年齡介於23至52歲。

他表示，遭取締的娛樂中心已營業18至20年，共有18層樓，當中3樓及4樓是SPA中心，5至8樓，以及17樓則是KTV廂房。

藏暗格圖瞞天過海

“這間娛樂中心不僅提供KTV娛樂服務，相信還提供賣淫服務，警方是從現場發現到的保險套作出推測。 ”

他說，這間娛樂中心有一部電梯做出入口，客人進來時，在大門負責看門的員工就會用對講機通知其他員工，而且每個樓層的入口都設有磁鐵門鎖，好讓他們可以在執法人員上門時，有時間逃走。

他說，在行動展開時，一些外籍女郎還藏身在牆後的暗格，企圖瞞天過海，最終被警方發現落網。

警方已經把所有落網者帶返警局調查，包括一名身上疑似有私會黨紋身的男子。