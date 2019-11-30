郭全強舉殯 逾百人送別華教巨人







（居鑾30日訊）董總前任主席、居鑾中華中學前任董事長郭全強今日舉殯，出殯儀式簡單而隆重，郭老的3名兒子郭家棟、家鏢、家倫帶領家屬進行家祭，而後在公祭環節則由居鑾中華中學董事部、董教總等各個華教團體進行祭拜。

今日逾百人送別一代華教巨人，董總現任主席陳大錦也率領董總和鑾中代表為郭老抬棺上靈車，以致上最後的敬意，出殯隊伍途經居鑾中華中學校門時更是細雨紛飛。

靈車途經鑾中

為郭老抬棺的成員包括陳大錦、董總副主席楊應俊、專案主任吳建成、前任首席執行員莫泰熙、新紀元學院前任院長柯嘉遜、鑾中署理董事長陳鴻德、副董事長林國財和署理校長辜昇鵬。

辜昇鵬代表鑾中發表祭詞，他表示，郭老一生心系華教和熱心公益，為華教和鄉團作出巨大貢獻，值得萬人敬仰，也是後輩學習的楷糢。

他表示，郭老在擔任鑾中董事長期間，在軟硬體建設方面都有許多建樹，包括興建與啓用顏登受綜合大樓、邱文玉教學大樓和姚永芳行政大樓、發動“紮根運動”廣招贊助人、推動學校行政電腦化、推動ISO 90001品質管理體系的認證等，推動該校與國際接軌，並提升鑾中生升學的管道。

出殯隊伍離開居鑾中華紀念館後，靈車也繞道居鑾中華中學校門，鑾中董事部、校方和學生代表也在校門處集合，靈車停在校門時，晴朗的天空也飄起一陣細雨，全體師生為郭老唱起鑾中校歌，送別曾經領導鑾中20年的前任董事長。

郭府居喪不忘社會公益，捐逾4萬令吉給多個學校和團體，包括鑾中、居鑾中華一、二和三小、新紀元大學學院、永平中學董事會、居鑾僑民華小、居鑾中華學校校友會、柔南中華學校校友會、林連玉基金、馬六甲華校董聯會、馬來西亞暨南大學校校友會、居鑾留台同學會、馬來西亞留華同學會、居鑾中華公會、居鑾德教會紫鑾閣、居鑾籃球總會、居鑾中華總商會、居鑾海南會館、婦女組和青年團、居鑾咖啡商公會、居鑾屬酒商公會、居鑾屬雜貨商公會、柔佛州集郵、古幣、古董俱樂部和柔佛州乒乓總會居鑾分會、居鑾華文同濟會和柔佛州居鑾殘缺人士慈善協會等。