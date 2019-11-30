【馬華婦女組代表大會】張盛聞回應統考課題 最後一里路 非隨便說說

（吉隆坡30日訊）馬華總秘書拿督張盛聞卸下教育部副部長一職近2年後，首度開腔回應承認統考問題；他強調他所說的“承認統考只剩最後一里路”，在當時並不只是隨便說說。

他為馬華婦女組中央代表大會主持開幕儀式時說，他和時任教育部長拿督斯里馬哈基爾討論承認統考課題，並達到要在他們的時代就完成承認統考的共識。

“前首相拿督斯里納吉的年代是最有希望承認統考的時候，因此非常有信心可以完成這項使命，無奈當時大選將至。”

指納吉時代最有望承認統考

張盛聞說，大選前，國陣在文冬舉辦腦里激蕩營，國陣成員黨機構領導皆有出席，其中一個晚上的宵夜時間，納吉特別召見馬華代表以談論政經文教，並主動提起承認統考的課題。

他補充，納吉身為前任教育部長，非常清楚局勢，並曾修改1996年教育法令，刪除1961年教育法令中具有爭議的21（2）條款，即教育部長從此無權關閉華、淡小。

“我所說的最後一里路，不是隨便講，就是剩下那一點，結果全國大選要到了，這麼多年來，在國陣的競選宣言中，不曾納入承認統考，上一次的全國大選宣言中第一次納入承認統考事宜，所以我們很有信心。”

“我們的宣言不是他們（希盟）的宣言，他們的宣言可以丟入垃圾桶，我們的宣言80%至90%能夠做到。”

他說，在在承認統考課題上，馬華一步一腳印；當時，時任教育部長、時任馬華總會長拿督斯里廖中萊、時任馬華署理總會長拿督斯里魏家祥及時任民政黨總會長馬袖強，在教育部會見所有馬來團體，向他們解釋統考。

他補充，第一輪的會議中氣氛相當激烈，出現拍桌子及反對的情況，經過時任部長的解釋後，第二次的會議上，代表漸漸的可以接受。

他解釋，展開這些會議的目的是不希望承認統考課題變成宗族課題，希望一切關於承認統考的問題都可以獲得妥善處理。

“無奈時局的改變，換他們成為政府，我個人也想，如果換他們做，左後可以承認也好，誰做都一樣，只要承認就好，但是他們做到嗎？”

“我們也知道承認統考不如張念群所說的不要拖泥帶水，很快的就可以承認，不需要通過國會，很快的，自己宣布就好，可以嗎？不可以的，如果那麼容易我們早就做。”

五年級課本書寫藝術 介紹三大民族書法

張盛聞說，在爪夷文課題方面，教育部副部長張念群說是在他的年代所通過，即爪夷文在2016及2017年的課本已存在，不過他提出的疑問是，如果那個年代需要學爪夷文，那董總、教總及校長職工會等不可能沒人提出，馬華也會第一個站出來。

“當年在五年級的課本中的是書寫藝術（Pameran Seni Tulisan），五年級課本第85至88頁，4頁中，一頁介紹中文書法、一頁介紹馬來文書法爪夷文、一頁介紹淡米爾文書法，就是告訴大家三大民族各語言都有自己的書法，就這樣，但她卻說以前就有，真的還有人相信。”

他認為，希盟把四年級馬來文課爪夷文字書法藝術單元從6頁變3頁、活動單元為不讀、不寫、不考試、不強制的做法，還不如直接將相關內容撤出。

轟林冠英天天提馬華拉曼

張盛聞也轟林冠英身為財政部長，國家有那麼多大事不去處理，天天講馬華及拉曼，他是火箭還是馬華？

“我看他自己也忘了，搞到總會長拿督斯里魏家祥說，聽到林冠英三個字就沒胃口吃飯，我也睡不著，林財長，沒有馬華你是活不下去。”（TTK)