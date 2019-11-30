抗議車保修期限送原廠 檳修車廠罷拖





（檳城30日訊）不滿只有原廠才能在5年保修期內為新車進行保養和維修工作，檳威修理車廠商公會已發出通告，該會索賠會員車廠辦事處在週一（2日）休息，目前檳威兩地已有29單位會員將“罷拖”。

根據記者取得的消息，檳威修理車廠商公會給該會會員11月29日的通告已在社交媒體上轉發。有關通告的內容如下：

1.所有辦公室從2/12/2019暫停營業，如有任何改變將另外通知，但是維修/技術部可以繼續進行。

2.所有拖車卡及衣服由車廠收集並交給公會保管。WALKIE TALKIE（對講機）由各自車廠老板保管，並WhatsApp給予公會作為證據。

3.租用空地以備有吊車停駕。

4.所有老板，拖車會員及員工在這段期間內不可以私底下到車禍現場或進行拖車，如被發現其拖車卡將被禁止。

有關通告也闡明，該會若發現任何車廠違反條規，2020年拖車卡將被保留，必須等理事會議決定。

29拖車廠將參與

根據了解，檳威兩地的拖車員正醞釀在12月2日開始至9日進行罷拖，即拖車員不會在車禍發生時到案發現場。根據記者收集到的消息，截至目前已有29家拖車廠將參與今次的罷拖行動。無論如何，該會將於12月2日召開記者會交代動向。

另有消息指出，此次的罷拖行動只是加入該會會員的拖車廠參與，未加入會員的拖車廠的拖車廠及拖車員則抱著觀望的態度。

據知，罷拖行動傳開後，霹靂汽車裝修廠商公會及雪隆汽車修理商公會也致函該會會員，共同嚮應罷拖行動。

敦促原廠保險公司透明度 公會為維護自身利益

根據檳威修理車廠商公會發表的文告，該公會敦促原廠和保險公司實行透明度，因為這種做法純粹是為了維護自身利益而已。

該公會在檳城擁有122名成員。該公會委員在最近的會議上通過了幾項決議，包括敦促國家銀行，馬來西亞競爭委員會，消費者協會和陸路交通局干涉其中，因為“人人應該有權自行選擇”。

如果這種做法繼續下去，該公會擔心將會導致更多會員關閉其業務。

該公會表示，一旦保險公司批准索賠，系統將顯示完成維修工作的具體時間表，但在大多數情況下，原廠都未能按時完成維修工作。

“反之，他們通常花費兩倍，三倍甚至四倍的時間來完成工作。”

文告說：“這只會為車主們帶來不便。他們不僅會遭受使用損失，最終更需支付更多的租車費或其他替代性交通費用。 ”

根據該公會，獨家零件折扣與人工成本更導致大多數車輛最終被保險公司批為廢車歸類（Total loss）。

“消費者失去了決定車子命運的權利，當汽車被宣報為廢車時，車主仍然必須還清汽車貸款，同時購買新車以滿足其日常需求。這絕對不是所有人都能負擔得起的，”

該公會表示，大部分原廠並沒有親自安排維修工作，而是將其外包於他們的原廠，並從中獲利。

“這等同於欺騙消費者。畢竟他們可以直接去任何維修車廠進行維修工作，從而既省下許多時間，又省下金錢。”

保修限讓車主沒選擇

檳威修車廠商公會理事陳國偉（42歲）在接受光明日報詢問時指出，第一國產車、第二國產車車廠在10年前率先施行汽車保修期只限原廠維修的規定，過後其他品牌車廠相繼跟隨，從不可拖車、維修期定在2年以下，目前提高至5年，甚至他們已收到風聲之後將進一步提高至9年。

他舉例，維修廠若維修因小車禍，稍微損毀的轎車防撞桿，大約需200令吉，若交給原廠將替換整套防撞桿，車主將面對逾2000令吉費用，這對車主來說是一項大花費。

“原廠平日處理的定期維修、保養轎車已經人手不敷，轎車發生車禍隨時耗上半年，這期間，車主不僅無車代步，還要繳付車貸，因此部分車主寧願取消汽車保修同意書，再將車子交給維修廠處理。”他說，在保修期的轎車如今連替換電池、輪胎、車窗貼膜，也將面對原廠取消保修風險，幾乎讓車主沒有選擇將車子送到其他維修廠。

非會員也支持罷拖行動

陳國偉表示，“我們停止拖車服務一周表達抗議，希望政府有關單位能插手解決不公措施！”檳威修理車廠商公會主席許廣成表示，公會號召停止拖車行動，不僅獲得會員一致同意，現今非會員也力挺支持。

他說，公會今午將開會討論，停止拖車服務期間可能引起的問題。