財長：償還1MDB債務 逾2億希望基金全數用完

（吉隆坡30日訊） 馬來西亞財政部長林冠英今日宣佈，希望基金所籌獲的2億零500萬令吉已全數用於償還1MDB的債務。

財政部曾在今年2月7日的文告中宣布，截至2019年1月14日，即馬來西亞希望基金接受捐款的最後一天，有關基金一共籌獲了2億零2716775令吉。此外，還收到了2774444令吉的投資利息，因此，希望基金帳戶的總金額為2億零549萬1219令吉。

他今日在文告中說，政府再一次向全體捐款予希望基金的人民表達衷心的謝意。

針對希基金的用途，林冠英說，在今年11月28日，政府將希望基金內的款項用於支付1MDB IMTN（伊斯蘭中期票據）回教債券利息，並支付6168萬零261令吉87仙。

“馬來西亞希望基金繳交的6168萬令吉付款只是IMTN總利息（1億4375萬令吉）的一部分。剩餘的8207萬令吉是由1MDB資產追回基金提供的，迄今為止該追回資產總計約14億5000萬令吉。”

政府承諾還清前朝政府的所有貸款。下一筆1MDB的付款，是在2020年3月9日，繳付1MDB全球投資有限公司（GIL）6600萬美元的債券利息。包括將於2039年之前全部償還的利息在內，1MDB目前的債務為505億令吉。在支付6168萬令吉的最後一筆款項後後，2億零500萬令吉馬來西亞希望基金已全部用於償還1MDB債務。

從2017年至2020年，政府總共需要花費139億令吉來支付1MDB和SRC國際的債務：