人民生活費高漲原因之一 敦馬：馬幣兌美元貶值所致

（吉隆坡30日訊）首相敦馬哈迪說，人民生活費高漲的其中一項原因是馬幣兌美元的幣值下跌，造成國人以貶值的馬幣購物時，都發現許多的物品都變貴了。

他坦承我國正面對生活費上漲的問題。由於兌美元的馬幣貶值，結果人民需用更昂貴價格買東西。

“以前馬幣是3令吉80仙兌1美元，如今已貶到約4令吉20仙兌1美元。”

馬哈迪也是大馬穆斯林福利組織（PERKIM）主席，他今日出席第58屆PERKIM常年大會後面對媒體時，針對大馬憂慮指數報告指人民對經濟、職業、治安和生活費感到極度焦慮（Max worry）一事發表談話。

他說，另一項原因是，貨品的供應經過太多手太多層面，也造成生活費上漲。

他表示政府將會把人民對生活費上漲的憂慮，帶入商討。

不過，他說，其實也有些物品價格已出現下降，可是看來人民並未察覺。

詢及希盟在生活費課題上該如何挽回人民的支持時，首相說，如果人民沒信心，可等到第15屆全國大選，投票以決定希盟的命運；不過，人民需要知道希盟當年制定的競選宣言時限為5年。

他披露，其實真正的情況是，希盟當初在擬定這麼多的宣言時，根本無法獲取完整的資料，一接手中央政權後，才察覺前朝政府的破壞程度遠比原本的印象還是“恐怖”。

“這也是為何，新政府很難達到預定的目標。”

政府將商討SOSMA問題

另外，針對政府是否在內閣商討與國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）有關的課題時，馬哈迪說，是的，政府的確對此進行商討，而且還會針對修改SOSMA的問題繼續進行磋商。

他認為，此課題不是一件容易商討的事，而在商討的同時，政府不想輕易地釋放那些所謂的恐怖分子