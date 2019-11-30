魏家祥促林冠英搞好經濟“勿只把鎗口瞄準馬華”

（吉隆坡29日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥促請財政部長林冠英把國家經濟搞好，做對人民有利的事情，不要一味只想成為“馬華事務部長”，每天只把焦點放在馬華身上，這顯然格局太小。

他週五在2019年馬青代表大會前夕團結宴上致詞時說，作為財長的林冠英只把鎗口瞄準馬華所做的每一件事。

此外，他也針對董教總週五到教育部提呈備忘錄卻被怠慢一事，斥責那是囂張的行為。

“前任教育部副部長拿督張盛聞指在其任期內，若面對有組織有意與他會面洽談，他非但不會讓他們吃閉門羹，甚至還會給予迎接，這就是馬華和希盟不一樣之處。 ”

他說，在文明社會中，只要合情、合理及合法，各個組織都能夠通過正當管道向執政者提出意見，將人民的聲音帶給政府。

“我們應該告訴人民認清事實，如果他們依然學不乖，就讓他們繼續沉睡。”

魏家祥表示，儘管馬華在丹絨比艾中獲得勝利，但馬華不會因為勝選而感到驕傲，反會以更加謙卑的心態面對選民。

“我們應該和民眾的脈搏一起跳動，這是唯一殺出的一條路，也是黨的復興之路。

他說，馬華必須更接地氣為人民解決問題，成為有效的反對黨。

此外，魏家祥也不忘趁機抽水，叮嚀黨員必須準時出席明天召開的馬青代表大會，不要因為覺得冷氣太冷而效仿國會議員“逃課”。此話一出，隨即引起全場黨員起哄和歡呼。