拉曼教育基金是擁有人 魏家祥質疑設信託基金

（八打靈再也29日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥質疑，有鑑於《1996年私人高等教育機構法令》（555法令），拉曼大學學院的合法擁有人是拉曼教育基金，希盟為何還批准成立拉曼信託基金？而這是否推翻法定擁有人？當中目的又如何？

他在臉書貼文聲稱，他昨日在國會，針對財政部宣布成立拉曼信託基金一事向教育部長提出上述的問題。

他詢問，財政部長為何忙於教育部管轄的事務，並運用其官位影響力通過8TV和Astro Awani的訪問直播來討論教育課題。

他表示，財長有權提供資金予非政府組織如拉曼校友會，但這不是政府在2012年12月5日承諾的配套補助，而是政府需履行對拉曼大學學院的義務，即每年撥款不超過6000萬令吉。

“我問教育部長馬智禮，林冠英宣布撥出的3000萬令吉是否列入2019年財案，而這是否已獲得批准？”

馬智禮無法回應拉曼爭議

魏家祥說，馬智禮對此無言以對，無法回應其所描述的拉曼爭議。

“看到當時的情況和時間限制，我要求馬智禮給予書面回應，同時也等待希盟政府回應林冠英那些沒包含在2019年和2020年財案的宣布。”

“每次我提到財長的名字，一定有幾位奉承林冠英的人毫無目的地蹦蹦跳跳，就有幾位行動黨國會議員嘗試阻止我解決拉曼的問題，而我不允許他們的干預，但林冠英的朋友不理會《議會常規》，依舊給予'干擾'。”