沙大生畢典行納粹致敬 德使館籲大馬譴責

（吉隆坡29日訊）德國駐馬大使館對馬來西亞沙巴大學（UMS）一名畢業生在上週末的畢業典禮上向納粹致敬一事，感到震驚不已。

大使館發表聲明譴責這項行為，並希望馬來西亞政府、大學當局也這樣做。

聲明說，德國駐馬大使館考慮到德國納粹政權在第二世界大戰帶來可怕的苦難，明確譴責任何支持種族滅絕的行徑，並期望馬來西亞政府和大學當局也這麼做。

馬來西亞沙巴大學早前發表文告表示，會採取適當措施來防止此類事件再度發生。

沙大將採措施防範

“畢業生利用這一時機停下來做個手勢，好像在向觀眾揮手致意。”

大學戰略管理和企業通訊中心聲稱，大學感到遺憾的是，這名畢業生在臉書上傳的照片是在畢業典禮台上，而這張照片在社交媒體上瘋傳，獲得不少網民的喜愛。

這名畢業生解釋，敬禮是抗議猶太人在世界的地位，支持加沙的巴勒斯坦人，也支持納粹政權和大屠殺的行動，而那場大屠殺奪走了600萬名猶太人的生命。

首相馬哈迪於今年9月在哥倫比亞大學的世界領導人論壇上提及，在言論自由下，人們須聽取不利於他們的觀點。

“言論自由就是言論自由，當你說，不，你不可以這麼說，你不可以反猶太人，那言論自由就不復存在。”

馬哈迪過去曾質疑在猶太人大屠殺中的猶太人死亡人數。

“我說過，究竟是由誰決定這些數字，如果是支持你的人，你會得到一個數字，如果是反對你的人，我們就會有另一數字。所以，我接受發生過猶太人大屠殺，很多猶太人被殺，事實上，我一度非常同情遭遇這場戰爭的他們。”