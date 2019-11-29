跳海誘當局救人阻追船 疑涉走私3印尼人被捕









（实兆远29日讯）大马海事执法单位（APMM）执法人员追捕可疑渔船时，发现船上有渔民跌入海中，于是先救人，讵料成功把3名印尼渔民救起后，展开调查才发现3名渔民并不是失足跌入海中，而是自己跳入海中躲避追捕。更甚的是，调查结果还发现，3名渔民跳入海中的目的，可能是不法集团的技俩，目的就是要阻止渔船被执法当局截停，进而被揭发不法集团的走私活动。

大馬海事執法單位霹靂州主任沙裡佔上校今早在紅土坎的基地，主持一項把3名被救起的印尼漁民，移交給印尼駐馬大使館代表的記者會上，揭露這宗案件。

他披露，這宗發生在大馬霹靂海域，距離半路嶼(Pulau Jarak)8公里海域的追捕漁船事件，是於11月21日，晚上9時30分發生。

他指出，大馬海事執法單位的執法船艦KM GAGAH，當天是接獲該單位的海上雷達監督部門的投報，指以上海域發現一艘可疑的外國船隻後，馬上趕往展開執法行動，結果遇上了該艘漁船的反抗，開足馬力逃離。

“執法船艦曾兩次成功靠近，並準備攔截這艘漁船時遇上了對抗，有關漁船不只沒有停下接受檢查，還從船上拋擲物件入海，以及繼續開船突破執法船艦的攔截，場面險象環生。

拒停船受查拋物件下海

“在追捕過程中，我們（執法人員）發現，從漁船上有3人掉入海中，因此執法人員唯有當機立斷的決定先拯救在海中浮沉的漁民，結果成功的讓這艘漁船逃離追捕，駛向印尼的海域。”

沙裡佔說，在事後的調查中，雖然3名被救起的漁民，還是一直堅稱他們是前來捕魚，而且當時是失足墜海，但經過執法人員從在現場拍攝的幾段視頻中，發現了許多可疑之處，包括有關漁船拋擲入海的可能是見不得光的違禁品，而且這3名漁民，根本就不是失足墜海，而是為了阻止執法人員繼續追捕有關漁船。

“我們在調查中還發現，當天的該艘印尼漁船有可疑之處，與一般上印尼漁民使用的漁船不同，包括該艘漁船比較大艘，而且是屬於在印尼被禁止使用的拖網漁船（Pukat Tunda)。”

他說，由於大馬方面，無法查出對方拋入海中的是甚麼違禁品，加上無法截停有關漁船，加上若是在大馬提控有關這3名漁民的話，也只能控告他們非常入境捕魚，因此決定與印尼當局合作，把這3名漁民交回給印尼當局，讓印尼方面對有關漁船的不法勾當，展開深入調查。

“我們希望印尼當局，可以從這3名印尼漁民下手，查出有關漁船及團伙進行的不法勾當。”

在今早儀式上，沙裡佔及代表印尼的使館人員莫哈末弗比凱里爾簽署了在文件。3名被移交給印尼使館的漁民是阿末杜希爾（31歲）、賽夫（24歲）及沙法曼（29歲），他們3人將會在明天被送往印尼。