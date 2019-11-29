冤枉啊我沒偷電 用戶被追4.7萬電費







（峇株巴轄29日訊）永平至少4戶人家近日被國能指控偷電，進而被追算高額電費，當中有者甚至被追討高達4萬7258令吉的數額。有關用戶申訴指本身從未對電錶動過手腳，也不滿國能以強硬割電手段要求用戶還錢。

馬華亞依淡區會主席林添順今日召開記者會指出，亞依淡國會議員服務中心近來接獲4宗關於國能指控用戶偷電，向用戶追討上千至數万令吉電費的投訴。這些投訴案例都很類似，即國能員工在沒有屋主在場的情況下上門檢查電錶，過後以用戶涉嫌偷電為由，向他們追討高數額電費。

從未對電錶動過手腳

“我們明白國能有其權力，但這些用戶從未對電錶動過手腳，若是國能發生了電錶損壞問題，為何把問題全算在用戶身上？”

他批評，國能利用強硬割電方式，要求用戶償還這筆巨額電費，罔顧住戶一家大小，並不合理。

他也呼籲面對類似問題的用戶應挺身而出，告知他們。

用戶蘇慧芬（34歲，農業業者）透露，她位於永平的一間廉價屋過去一直空置，直到一周前才搬入，但其住家從今年4月起，就被國能追討上千令吉電費。

她說，今年8月國能到其住家檢查電錶，指電錶已損壞，並為她更換新電錶，之後9月她就被追討高達1600令吉的電費。

“國能10月致函給我，信中說明我的住家用電量沒那麼高，因此折扣301令吉95仙的電費，但我仍需支付1300令吉的電費。”

林添順表示，他昨天已致函給國能，要求他們對此展開調查，並促國能先勿展開割電行動，因為用戶家中有兩名殘疾人士，割電將對他們的生活造成不便。

出席者包括馬青峇株巴轄區團團長楊俊榮、亞依淡區團團長余養銘及四加亭區團團長卓元格等。

國能指電錶'電線倒反'動過手腳

被追討4萬7258令吉的用戶上官竣淯（41歲，電腦公司銷售員）申訴，他與家人住在雙層半獨立式房屋，每月電費平均200令吉，平時也準時繳交電費，豈料如今卻被國能追討數万令吉電費，令他相當錯愕。

“國能員工10月9日到我家檢查電錶，當時我不在家，他們跟我女傭說會打電話給我，要求女傭開門，之後便入屋拆電錶。

“但我由始至終都沒有接到國能的來電，女傭當晚把事情告訴我，我便致電國能詢問，他們卻沒有回應為何在我不在場情況下就檢查電錶，我過後已就此事前往報警。”

他說，國能事後未曾給他任何書面報告，他是因10月未收到電費單，到國能永平分行詢問，才得知自己欠下4萬7258令吉的電費。

“我到峇株分行詢問，他們說案件已交由新山處理，我便到新山了解情況，他們出示照片說我的電錶'電線倒反'，動過手腳，但我自入住以來未曾動過電錶。”

他表示，國能仍要求他支付全額電費，還發出兩次割電通知，限定他在12月4日前還錢，否則就會割電。

柔囯能總經理：了解後再回應

針對永平多家住戶申訴被國能追討高額電費一事，柔州國能總經理拿督峇德魯山受詢指出，他是今日才收到由林添順發給國能峇株巴轄分行的信函，因此他尚在了解情況。

他表示，他必須先了解相關投訴的來龍去脈，才能給予相應的回應，但他承諾，國能將立即針對投訴展開調查，並採取行動。