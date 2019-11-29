女老千假鈔買手機 晚上交易 矇騙賣家







（八打靈再也29日訊）女老千假鈔買手機！

一名華裔男子在社交媒體上出售手機，不料卻遇到女老千。女老千以急著要買手機送給媽媽為生日禮物，漏夜邀約男子面交手機，結果趁著昏暗天色，把19張面值100令吉的假鈔混合2張真鈔交給男子，男子在準備把這2100令吉匯入銀行收納錢時，才赫然發現被騙。

《大都會日報》報導稱，受害人為大衛（31歲），他是上週六（21日）晚上將手機照片放在社交媒體，準備以2100令吉出售。

“不久之後，一名女子撥電來，表示有意購買其手機，該女子還告知，她買手機是要在送給在隔天生日的母親當生日禮物，希望當晚就能面交。”

他說，他當時沒有想太多，就相約該女子在晚上8時在靈市SS2的路邊面交。

他說，女子來到後，就直接給他21張面值100令吉的鈔票，然後他就把手機交了給對方。

天色昏暗沒察覺假鈔

他說，由於當時天色昏暗，他並沒有察覺女子交予他的2100令吉現金有可疑之處。

“我事後到銀行將現金匯入時，赫然發現當中只有200令吉為真鈔，其餘的1900令吉是假鈔。發現上當後，我馬上到警察局報案。”

八打靈再也警區副主任庫馬沙利曼警監證實接獲相關投報，表示目前已援引刑事法典489B（使用假鈔）條文展開調查，而那些假鈔已被送往國家銀行（ BNM）進行鑑定。

他說，警方尚未確認嫌犯的身分，目前也沒有展開任何逮捕行動，同時也沒有接獲其他與嫌犯相關的投報。

他同時披露，這也是靈市這個月的首宗假鈔案。