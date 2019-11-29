丹絨比艾補選 21選舉違規10濫權

（八打靈再也29日訊）淨選盟2.0主席範平東指出，在淨選盟2.0發布的丹絨比艾國席補選的觀察報告發現，有21宗選舉違規事件及10宗濫權行為。

報告提到，在21宗選舉違規事件中，希盟涉及12宗，另9宗來自國陣；至於10宗濫權，也就是濫用政府資源行為，全來自希盟。

他召開記者會表示，這些在競選期間所濫用資源案例，涉及希盟部長及希盟柔佛州大臣宣布的新發展項目，總撥款高達2393萬令吉。

他聲稱，希盟候選人是以黨的地位競選，所以濫用政府資源及宣布各項發展，是一種不當行為，因他們已濫用納稅人的錢來撈取選票。

“要選民收取了項目的撥款資金而投選執政黨候選人，不是理所當的事，成績公布後顯示希盟依然敗選。”

“上述21宗選舉違規，有3宗涉及宴請與送禮行為，及18宗牽涉投選日當天犯規拉票。”

淨選盟2.0共派了5位觀察員駐丹絨比艾區負責提名日、競選期、投票及算票程序的監督，並發現了以上案例。

“由於希盟和國陣在投票日當天還在拉票，各自分別犯下9宗違規事件。”

選前、期間和選後一概嚴禁宴請和送禮，否則便抵觸選舉犯罪法令第8條文。淨選盟共發現分別發生於10月29日（首相政治秘書於北幹那那南部派米糧）、11日8（希盟於笨珍免費派送手機預付SIM卡予活動出席者）和11月9日（在Mak Yam沙爹店宴請北幹那那的居民）的案例。

范平東：新舊政府無差別

範平東形容，是場補選已證明，新政府與舊政府（指前朝）並無差別，只是名稱上從BN（國陣）換成PH（希盟）而已。

他說，由於參選的朝野政黨沒遵循道德操付，導致人民對希盟政府感失望，大多數人認為作為政府的希盟，仍通過撥款、發展項目來撈取選票。希盟政府應秉持獨立、自由和公正原則，在競選期不宣布任何新項目或撥款。他聲稱，由於1954年選舉犯罪法令目前尚無任何條文來管制政府資源濫用，因此淨選盟敦促立法者支持選舉改革，並支持選舉犯罪法令的修正案，以確保候選人之間有公平的競爭。