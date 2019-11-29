市場上兒童安全椅 尚未獲MIROS認證貼紙





（檳城29日訊）隨著政府明年起強制性落實轎車安裝兒童安全椅政策，但目前市場上銷售的兒童安全椅即使符合歐洲規格認證，卻尚未獲得大馬道路安全研究院（MIROS）認證下發出的二維碼貼紙。

目前市場上的兒童安全座椅有歐規和美規的差別，但日後只有符合歐洲ECE R44/04和R129兒童安全座椅認證，並獲得MIROS認可的安全座椅，才可被引進與售賣。

本報記者今日走訪4間嬰兒用品店，發現許多兒童安全椅都符合歐洲規格認證，唯獨沒有MIROS認可的二維碼貼紙。

Perodua第二國產車銷售員駱建良受訪時說，隨著道路安全運動開跑，Perodua旗下配件品牌Gear Up也在今年初推出2款兒童安全椅，適用所有帶有ISOFIX支架的Perodua車，價格在1000令吉以內。

乘車抱孩子 很危險

他說，這2款兒童安全椅皆符合歐洲規格，分別適合0至18個月及9個月至12歲兒童，但現階段尚未獲得MIROS的二維碼貼紙。

他說，一些顧客前來購買轎車後，售貨員都會推銷兒童安全椅，平均一個月可售賣4至5個。

他指出，許多家長習慣出門乘車都習慣抱著孩子，但這種行為非常危險，若發生車禍，轎車遭受撞擊力，兒童可能會拋出車外，因此兒童安全椅最安全。

“現在還未掀起購買兒童安全椅的熱潮，一些顧客擔心政府所落實的政策一時一樣，暫時不會購買兒童安全椅。”

未掀購買熱潮

他說，一些家長只是來店內詢問，相信是要貨比三家才購買。

部分安全椅有使用期

市區一間嬰兒用品店員工說，兒童安全椅主要符合歐洲規格的ISOFIX系統、扣件及拴帶（latch）及兒童安全坐墊等。

“年齡較大兒童但高度未到135公分，家長可購買兒童安全坐墊，兒童安全坐墊是給予22公斤至36公斤或6歲到12歲的兒童使用。”她說，店內售賣的兒童安全椅符合歐規，相信之後會獲得MIROS認可。

“現在前來購買安全椅的家長不多，但相信此政策在明年1月起落實後，許多家長都會前來購買。”

她說，一些兒童安全椅擁有使用期，而一些兒童安全椅則沒有，在購買上必須留意，價格一般上介於250令吉至2000令吉以內。

免家長混淆 民政黨促定義大家庭

（吉隆坡29日訊）民政黨副總秘書溫蒂促請，交通部及有關當局盡快公布詳細的兒童安全椅條規及執行方式，並清楚闡明如何定義為可豁免安裝安全椅的“大家庭”，以讓家長提早做好準備。

她指出，副交通部長拿督卡瑪魯丁昨日又宣布“大家庭”可豁免安裝兒童安全椅更是引起部分家長混淆。

她在文告說，根據政府剛公布的指南，身高135公分以下的孩童在乘車時必須坐在兒童安全椅上，而該安全椅必須符合歐洲ECE R44/04或R129認證以及大馬道路安全研究院（MIROS）的二維碼貼紙。

她強調，單是這個貼紙就引起了家長很大疑問，那未有MIROS貼紙的兒童安全椅是否需要向MIROS申請相關貼紙？該如何申請？向誰申請？若家長擁有的安全椅沒有歐洲認證但有美國認證，家長是否能繼續使用該安全椅？這些家長們的疑問都還未被解答。

另外，針對大家庭可豁免安裝兒童安全椅，執法當局必須清楚闡明一個家庭要有多少名身高135公分以下的兒童才可被定義為大家庭。

溫蒂指出，一個家庭若有4名小孩確實無法將所有安全椅都安裝在車內，惟當該家庭只有1名或2名孩子與家長一同乘車的時候，孩子是否也豁免乘坐安全椅？

“這是涉及非常技術性的問題，都需要被當局解答。”