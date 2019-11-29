【檳細峇園木屋大火】青年大火後失蹤 集氣求他平安













（檳城29日訊）檳城大路後細峇園木屋昨日發生大火，其中一間被燒成廢墟的木屋屋主郭榮源（30歲）在失火前與母親相約吃完早餐後，就猶如在人間蒸發，母親驚悉木屋失火後，一夜卻聯系不上兒子，擔心他遭遇不測。

這起大火是昨早11時許發生，吞噬8間木屋及1間工廠。

郭榮源是車床工友。其胞姐郭清寶（34歲）說，失火前，弟弟還跟母親在距離不遠的峇都蘭樟用餐，之後他獨自步行回細峇園住家。

“母親沒有跟弟弟同住，她在接獲老家失火消息後，就一直無法聯繫到弟弟，擔心他受困火海。”

災場沒發現屍體

火勢被撲滅後，搜尋工作進行至下午3時許，因傍晚下雨一度暫停，並在昨晚8時許再出動消拯犬搜尋，可是現場就是沒有發現有屍體。 郭榮源家人都希望他吉人天相。

郭清寶今日對媒體說，家人在老家起失火後，就急忙撥打弟弟手機，可是一直無人接聽。他們在昨日傍晚也幾乎找遍檳城各大醫院，也不見其弟蹤影，在六神無主之下，希望通過報紙可以找到其弟的下落。

她說，其弟弟是因為工作的方便，所以一個人獨居在該間失火的木屋。平日只有表哥上門替他洗刷衣物。

姐：弟性格孤僻文靜

她說，弟弟性格孤僻文靜，平日很少與人交流，也沒有駕駛執照，平日都由父親載送。

“上週六父親因心臟病猝發逝世，弟弟還跟上司拿假一週治喪，原本今日在峇都眼東辦理父親頭七，還以為弟弟會前往靈位祭拜，但最終還是沒有現身。現在他在哪裡我們都不清楚。”

她說，郭榮源失蹤前身穿灰色上司衣、米色四分褲、黑色拖鞋，若公眾見到其下落，可聯繫她的手提號碼012-4287799。

家屬心情沉重

細峇園木屋區在今年8月才遭遇風災，屋頂被強風掀走，昨日上午11時許又失火，可謂禍不單行。部分災民今日都回到災場，從廢墟中找回重要物品。不過郭家的心情比其他災黎沉重，因為郭榮源現是生死未卜，家人苦無其下落。

李鈞豪參與救災跌傷腳部

當地居民李鈞豪（38歲）昨日也參與救災，還跌傷腳部，其住家也在這場火患中受波及。

他指出，為讓路發展，該木屋區的居民已陸陸續續遷走，其家人也本來打算在農曆新年後搬遷。

也是災黎的霹靂冷義消隊大隊長陳治慶（49歲）的住家也被燒成廢墟。他指出，現今他暫時住親戚家，今年風災經花費逾萬令吉修補屋頂，如今家園被燒毀，讓他悲痛。