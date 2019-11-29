【檳細峇園木屋大火】大火後失蹤 原來在怡保醫院 郭榮源找到了













（檳城29日訊）檳城大路後細峇園木屋昨日發生大火，其中一間被燒成廢墟的木屋屋主郭榮源（30歲）在失火前與母親相約吃完早餐後，就與家人失聯超過24小時，最後才被發現人在怡保中央醫院。

這起大火是昨早11時許發生，吞噬8間木屋及1間工廠。

郭榮源車床工友，其胞姐郭清寶（34歲）說，在失火前，弟弟還跟母親在距離不遠的峇都蘭樟用餐，之後他獨自步行回細峇園住家。

一度失聯擔心受困

“母親沒有跟弟弟同住，她在接獲老家失火消息後，就一直無法聯繫到弟弟，擔心他受困火海。”

火勢被撲滅後，搜尋工作進行至下午3時許，因傍晚下雨一度暫停，並在昨晚8時許再出動消拯犬搜尋，可是現場就是沒有發現有屍體。

郭清寶于今日接受訪問，並把該尋人新聞上載本報面書專頁後，其胞姐至今午近5時，即接獲霹靂怡保政府醫院來電，聲稱其弟弟在霹靂怡保政府醫院接受治療，並籲請她前來會面，終讓家人放下心頭大石。

目前，其胞姐已經趕往醫院了解郭榮源情況。

災民紛紛返回災區

細峇園木屋區在今年8月才遭遇風災，屋頂被強風掀走，昨日上午11時許又失火，可謂禍不單行。

部分災民今日都回到災場，從廢墟中找回重要物品。

當地居民李鈞豪（38歲）昨日也參與救災，還跌傷腳部，其住家也在這場火患中受波及。

他指出，為讓路發展，該木屋區的居民已陸陸續續遷走，其家人也本來打算在華人新年後搬遷。

也是災黎的霹靂冷義消隊大隊長陳治慶（49歲）的住家也被燒成廢墟。他指出，現今他暫時住親戚家，今年風災經花費逾萬令吉修補屋頂，如今家園被燒毀，讓他悲痛。