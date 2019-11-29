Peter Su：人生沒一定標准 誠實面對活出自己





（檳城29日訊）台灣高人氣新生代作家Peter Su說，每個人都有他自己的方式活出自己，人生沒有一定標准，這也是他在寫作，網絡分享上所秉持的一個原則。

他笑稱自己是個沒有文學的作家，僅僅是喜歡分享自己在生活中遇到的事情，因此希望讀者可以靜下心來閱讀，就會感受到一個朋友在陪著你聊天說故事。

“這是我近年來深刻感受，無論是追求夢想、面對失敗的愛情、面對那些背叛的友情或糟糕的生活，首先你就要誠實面對你心中的缺點，或認為你不可能做到的事情。”

“就像我誠實面對我是個很矮的人，誠實面對自己身上由外到內所有的一切。誠實面對自己，才會找到你的問題所在，而這也是我要與大家分享的一句重要的話。”

配合大眾書局大型書展系列活動，Peter Su昨午來檳城宣傳新書《陪伴，是世上最奢侈的禮物》創作之路分享暨簽書會時，不忘提醒讀者以這句為根本，思考心中或現在所面對的問題。

Peter Su說，在他高中後，因為知道自己不愛唸書，就毅然放棄升學到職場工作，而父母也很支持他，同時也告訴他無論結果是什麼，都要自己承受，而他因此可做自己想要的事情，也去了美國工作。

“一直到某段時間回台灣辦事情，就遇到爸爸生病昏迷，就突然面對自己都沒想過的問題及家裡的狀況，畢竟在那之前我是不太管別人的生活的人。”

他說，在他父親昏迷期間，他也虔誠的向上天祈禱，承諾父親醒來後會陪伴對方。後來父親醒了，他每天都會擁抱父親，與父親自拍等。

“雖然我父親醒了，但也因為無法行動而需要有人照顧，所以在那段時間我就改當接案設計師，以便既能工作又能照顧父親，但這也變成我們一家都似乎處在高壓情況，一次的爭執，讓我把過程及情緒寫在粉絲團上，替自己心靈療癒。”

“我僅是很單純的喜歡寫作，同時也是借著網絡這平台寫了很多自己想寫的話，在那次的爭執後，我發現那些所謂的加油或許在你生活上沒有太多實質的幫助，但其實我確切感受到是有很多人陪伴在我身邊，讓我知道並不是我一個人在面對，而那一刻我才感受到原來還有人懂得你在此刻的感受。”

Peter Su說，在寫《陪伴，是世上最奢侈的禮物》時，出版社給了很多意見，畢竟擔心年輕人不愛看親情類的故事，但他認為自己還是要誠實面對自己，人生沒有一定標准。

他說，他曾詢問過父親的願望，父親僅回答說“我只希望身體健康就好”、“我只希望那時候我做好某件事情就好”，而他自此也發現社會總是要求旁人成為他們所期望的樣子。

“我們其實可以不需要按照別人意願來生活，要活出自己的樣子。所以這本書，一些部分都是在寫著我自己，未來希望還有機會寫更多的書與大家分享。”