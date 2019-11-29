低消費好玩旅行團 STEM遠足學習讓假期更充實







（檳城29日訊）假期到了，該讓孩子幹什麼？峇央峇魯國會議員兼農業與農基工業部副部長沈志勤辦公室，為現代學生度身制定一個低消費、好玩又物有所值的在學習旅行團，叫作“科學、技術、工程與數學”遠足學習（KEMBARA STEM），讓孩子即不必花很多錢又可以過個動動腦筋學到好多新事物的充實假期。

沈志勤特別助理陳順安是此項目策劃人，他接受《光明日報》訪問時說，隨老師去放鬆未必都有實際的學習目的，還苦了家長荷包大出血。

他說，現代孩子所面對的發展趨勢，更要具備工業革命4.0年快捷資訊與科技工藝的競爭基礎。

有鑑於此，其辦公室提倡STEM遠足學習很成功，讓其他選區看齊，主要是積極影響現代孩子對未來的學習方向開竅，籌備未來社會的競爭條件。

“遠足學習項目始於11月12日至12月1日，帶領峇央峇魯國會選區的20所學校的學生，參觀檳城的先進科技設施，包括科學館、檳城數碼圖書館、檳城數理平台、檳城科學圈、檳城@CAT等。”

沈志勤贊助費用

他說，首批已有11所學校的450名學生響應。一切費用包括交通是4萬2820令吉，全由沈志勤贊助，希望帶動學生常年響應。

他說，這個學校假期只收450名額，已全滿。有興趣的學生可以聯絡沈志勤辦公室，以安排在明年3月的出遊檔期。

他指出，此項目不但贏取各校熱烈反應，也受家長歡迎，最令人滿意的是，達致學生益智、增加學識與提高科學的興趣目的。

“儘管也有學生曾有這些地方的經驗，但他們與同學一起同行，就好像重返校園那樣互相研究和學習，有不一樣的體驗。”

“這項類似一日游的活動很有意義，我們用旅行巴士載送學生完成遠足學習，他們也體驗到團體旅行的愉快，發現很多學生也對科技開眼界和對科學感興趣。”