真菌擴散引併發症 鞋窄常美甲腳甲變灰







（香港訊）灰指甲是經由黴菌感染，傳染性很高，多半是接觸到其他患者、或是皮膚太潮濕，給了黴菌發展空間所得。有大約50至60％的指甲問題，包含甲溝炎、指甲龜裂等都跟灰指甲有關，而男性得病的機率略高於女性，發生率大約在10％左右。

初期比較常見的症狀有指甲混濁、增厚、碎屑，甚至有些小裂痕，變得比較脆、容易斷裂等；到了後期，指甲周圍的皮膚會出現脫皮、泛紅，甚至會有紅腫，這時就要懷疑自己是得了灰指甲。

要處理灰甲問題，西醫說最重要是保持衛生，別經常美甲，減少受真菌感染風險；中醫認為正氣不足，抵抗力弱，所以易患灰甲，而清淡飲食，有助腳甲回復健康。

真菌喜愛潮濕悶焗環境

西醫說：灰甲是由真菌引起，處理不當，易傳染至身體其他部位，例如香港腳等。

灰甲即是指甲與甲床受真菌感染，令指甲顏色呈灰、啡、黃及白等，指甲也會變厚及變脆，甚至甲床分離，可出現於手指或腳趾，但以後者稍多。修剪時，指甲容易碎裂成粉狀、表面凹凸。初期灰甲大多不會有痛癢等徵狀，惡化至嚴重時才會有些痛，或者穿鞋後有“頂趾”等不適。

真菌喜於潮濕、悶焗、少陽光的環境下生長，故熱天是形成灰甲的高峰期，因為天氣悶熱腳汗較多，多雨也易令腳濕，如工作上要經常濕水，或者需穿上不透氣的靴子人士，在濕熱情況下，雙腳更易滋生真菌，增加患病風險。

免疫能力弱者高危一族

免疫力弱的人如長者、長期病患者都是高危一族。另外，有部分運動愛好者或因穿上不合身鞋子，令趾甲常有瘀傷或微細傷口，也易中招。

另外，指甲四周皮膚有保護作用，女士美甲時如長期剪走或磨走這些皮膚，會增加感染真菌風險。不過，並非全部指甲出現變黃或表面凹凸等情況就是患上灰甲，因為如指甲長期受擠壓至變形，或銀屑病患者等也會出現類似灰甲徵狀，最好先向醫生求證。

剪小量指甲化驗 依病情真菌定療方

醫生可透過臨床問診及檢查確診灰甲，如有需要可剪小量指甲化驗。一經確診，可以根據病情或真菌類別，採用以下方式治療。治療方式可以混合使用，如外用藥加口服藥、外用藥加激光治療。

外用藥︰

副作用較少，不過治療時間最長，治手指甲需塗藥6個月，趾甲則要9至12個月以上，但成效較低，嚴重灰甲者，未必適用。

口服藥︰

主要是抗真菌藥，使用方便，但有可能引致腸胃不適、過敏、傷肝臟，需定期抽血檢查；另外也不適用於部分長期服藥人士。一般治療指甲需服藥6星期，趾甲則需12星期。

激光治療︰

約4至6星期做一次治療，療程約需4至5次，副作用較口服藥少，成效理想，但價錢較貴。

外科手術︰

病情非常嚴重時，可考慮拔走整塊指甲，讓指甲再生，同時也可處理其他指甲問題如指甲倒生等。手術要局部麻醉及有創傷性，傷口需時康復。有文獻指出，手術後也有可能複發，需要外塗藥治療。

抵抗力弱易感染真菌 中醫治療三管齊下

中醫說：氣血不足，脾胃虛弱，易令人正氣不足，抵抗力較弱，易受真菌感染。

灰甲又稱甲癬，是由真菌感染引起，可令手指甲或腳甲表面呈黑、黃或灰白色。嚴重者腳甲變形，整塊腳甲有可能翹起或脫落，患者或會感到少許痛楚，甚至發出異味。真菌除影響指甲，也會誘發手足癬。

正氣與抵抗力有關，氣血兩虛人士常手腳冰冷、面色蒼白；多因久病未癒或飲食不節，包括暴飲暴食，過食生冷食物、肥甘厚味食物等，損傷脾胃，令正氣不足，減低抵抗力。另外，長期過度疲勞也可以損傷脾氣，削弱正氣。由於灰甲是一種傳染性疾病，正氣不足令抵抗力較弱，一旦接觸到真菌，較易受感染。

煲藥浸泡清熱除濕抑菌

中醫治療灰甲以外治為主，把藥材煲成藥水浸泡。不少中藥可有效抑制真菌，具有清熱除濕、殺菌止癢、軟化局部皮膚的功效等。清熱除濕中藥包括白鮮皮、苦參及黃芩等；殺菌止癢中藥，包括蛇床子及地膚子等。

亦會輔以內服，鞏固療效及預防疾病，同時用藥可調理身體，增強免疫力。再配合針灸，疏通經絡，有助扶正去邪，對抗疾病。最好三管齊下，成效較理想。

以為趾甲撞瘀皮膚乾 延誤求醫手尾長

病人外敷內服下，不難控制病情，但真菌埋於甲床底下，需待所有受感染的指甲長出後剪去，才叫完成治療。整個過程往往需時至少3個月至半年。不少病人對灰甲掉以輕心，以為是趾甲撞瘀或皮膚乾燥，拖至嚴重階段才求醫。

有一名50歲體質偏弱女士，皮膚乾癢，連大熱天時手也脫皮，以為自己清潔過度，洗走皮膚保護層，便不停塗護膚用品，最後拖延一年，指甲嚴重變形才求醫，結果要接受治療半年。

依甲色看健康狀況

中醫診症時會看病人指甲顏色或按壓指甲，了解氣血循環是否理想。正常的指甲紅潤、堅韌而呈弧形、帶有光澤；如伸直手指後，指甲下的血色立即恢復，代表氣血充足，運行流暢。不同指甲顏色，代表身體的健康狀況。

指甲色黃︰可能因抽煙等不良習慣，或接觸帶顏色的物品造成；但也可能是灰甲或甲狀腺機能異常、肺黏膜積水等疾病。

指甲色淡白︰只有些少血色，多為血虛，不夠氣或氣血兩虛，常見徵狀為頭暈目眩、少氣懶言、乏力自汗、面色淡白或萎黃、心悸失眠。

指甲色蒼白︰白如紙，多為脾腎陽虛，臉色蒼白、畏寒肢冷、腰膝或下腹冷痛、泄瀉或面浮肢腫。

指甲色紫黑︰多為血瘀，氣機不暢，血運行不順，滯在體內；或因長期緊張，肝氣鬱滯，也易有血瘀。通常伴隨舌頭色澤較暗，女士經血偏暗紅色及多血塊。

5招遠離灰指甲

◆指甲出現變形、混濁，盡快去看皮膚科醫生。

◆避免手腳泡水、赤腳走濕濕的路。

◆手腳不共用同一支指甲剪，並定期消毒。

◆穿吸汗的襪子，盡量讓腳部通風。

◆接觸灰指甲患者、碰觸有黴菌的物品後，一定要記得徹底洗手、腳。