全馬首宗成人活體移植 梁凱栓順利換肝

（八打靈再也29日訊）來自波德申的21歲青年梁凱栓早前因膽道閉鎖導致肝硬化，獲妹妹答應捐肝卻苦無手術費。在獲大山腳瑤池金母慈善基金會援助下籌獲14萬令吉後，他昨日已經接受了活體肝臟移植，這也是全馬首宗成人活體移植手術。

該移植手術由馬大醫藥中心與上海交通大學附屬仁濟醫院的肝臟移植團隊負責。這是我國第三度為病人進行活體肝臟移植手術，過往都是為孩童移植，成人活體移植則是首宗。

大山腳瑤池金母基金會主席蔡瑞豪說，馬中醫藥團隊經於昨日（27日）為梁凱栓進行活體肝臟移植手術，過程順利。

他說，該會除了協助籌募款項外，也特別贊助到我國協助手術的上海仁濟醫院3名醫生的住宿費及機票。

他今日發文告透露，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院副院長兼肝髒外科主任夏強教授率領兩名肝臟外科醫生封明軒及羅毅，連同馬大肝臟胰外科及肝臟移植主任楊文錕教授等人共同參與。

他說，楊文錕指馬大之前曾經與仁濟醫院肝臟移植團隊合作，不過都是為小孩進行手術，這次是首宗為成年病者進行活體肝臟移植手術。

大山腳瑤池金母會基金會中馬區協調主任余寶橒、大馬肝臟移植協會眾理事與仁濟醫院3名醫生會面交流。

出席者包括大馬肝臟移植協會主席楊文錕、秘書伍瑞騰、財政孔俊傑、委員山吉夫、露薇娜、仁濟醫院夏強院長、封明軒、羅毅等。