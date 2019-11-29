大馬資深藝人“粵曲王子” 鄭錦昌逝世 享年78歲









（吉隆坡29日訊）有“粵曲王子”之稱的我國資深藝人鄭錦昌，今早9時逝世，享年78歲。據悉，他生前患有腎臟病。

鄭錦昌最後一次公開露臉是在今年9月4日，特地前往蒲種參與香港好朋友高雄有分演出的大馬電影《大財神》開鏡禮。當時，昌哥仍顯得精神奕奕，與高雄、余麗莎、黃志強等好友有說有笑。

據黃志強表示，《大財神》原有意要找昌哥參與演出，但昌哥最後仍以健康欠佳為由婉拒。不過，當昌哥得知高雄特地前來加盟該電影演出，也抽空前往探班，並趁機與老朋友敘舊。

鄭錦昌以一曲《唐山大兄》揚名海內外，近年因患腎病健康不如前，2017年辦了榮休《鄭錦昌友情友愛演唱會》，正式宣布退出樂壇。

出生於貧寒家庭的鄭錦昌，13歲開始就到酒樓工作。他對歌唱產生興趣，完全是受到酒樓同事影響。“酒樓的同事很愛唱歌，一有空檔就會把各自的樂器搬出來彈彈唱唱粵曲，我聽得很過癮，也跟著大家一起唱。”

唱出興趣的鄭錦昌工餘還到會館學唱粵曲，而他第一次站上舞台演出，是13歲那年參加麗的呼聲聽眾演聲會，第一次上台的他，緊張到忘詞又走調，讓他迄今仍笑著搖頭，不堪回首。

其實鄭錦昌有機會踏進歌壇發展，有3個人是他特別要感謝的伯樂。第一個是把他從會館帶上戲院舞台表演、進而被唱片公司發掘成為唱片歌手的記者溫春風，第2個是為他取了“粵曲王子”這個響噹噹稱號的香港粵劇小生梁醒波，最後一個就是當年引薦他到《歡樂今宵》演出，讓他在香港一鳴驚人的沈殿霞。

當時他到香港發展，可說是機緣巧合。1969年，大馬爆發513事件，他在老闆的建議下，帶著1000令吉到香港，看看有沒有機會在當地發展。結果他一到香港，赫然發現那個年代的香港竟然沒有人唱廣東歌曲！整個香港都是華語歌曲的天下，讓他十分意外。

就在他準備結束一個月香港行的前幾天，他與曾跟沈殿霞、黎小田來大馬登台的舊識杜平相遇，對方盛意拳拳邀他去無線探班，沈殿霞再帶他去見當時《歡樂今宵》的監製蔡和平，蔡和平便安排他上節目唱3首歌曲。

原本節目不允許唱廣東歌曲，但昌哥主動要求唱一首廣東歌《海上風光》，結果一鳴驚人，反應出奇的好，隔天香港所有報紙都打出大大的標題稱他為“馬來仔”，他開口唱了在香港彷如禁忌的廣東歌，造成轟動，也讓他自此在香港、大馬兩地開展了歌唱生涯的巔峰時期。

鄭錦昌1969年以一首《鴛鴦江》瘋魔東南亞及香港歌迷，在當時香港隻流行華語及英文歌曲的時代，是一個很大的突破。1971年憑《新禪院鐘聲》榮獲香港明報“十大歌星獎”，1973年與巨星李小龍在“歡樂今宵”同台演出，李小龍打功夫鄭錦昌演唱《唐山大兄》一曲，當時成為全港佳話。

只是8年間不斷往返馬港，登台趕場的奔波勞碌的生活模式，讓昌哥漸感厭倦，1977年毅然返馬發展。返馬後的他，雄心勃勃的投入大筆資金成立錦昌唱片，栽培新人，可惜時機不當再加上欠缺經驗，公司經營不到4年，就因為嚴重虧損而關門大吉，也把他過去幾年賺的錢全都賠上了。

之後鄭錦昌加入當時剛成立的山水影視，轉型拍戲，只是山水影視只經營了短短8個月時間就倒閉，他轉投HVD旗下，展開長達十多年的演員生涯。