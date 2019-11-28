被辱罵“垃圾”呼喝“滾開” 4攝記促旅遊部長道歉

（吉隆坡28日訊）旅遊、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比破口辱罵4名媒體人員是“ 垃圾 ”，並叫他們滾開一事，引起一眾媒體從業員的不滿，並強烈要求部長道歉。

《星洲日報》攝影記者馮依健說，部長首先辱罵站在前面的《今日自由大馬》攝影記者莫甘拉，然後是他和《馬來郵報》的攝影記者尤索依沙，最後再到《馬新社》的攝影記者祖萊卡。

他披露，部長是以“ 垃圾，你拍夠了沒有？我今天有課題嗎？”來辱罵他們。

莫甘拉說，當時，他在國會走廊拍攝旅遊部長抵達國會的照片，部長卻大罵他“ 垃圾 ”，還叫他最好“滾開”（Get Lost）。

他自認沒有做錯，“拍照只是例行公事，若部長不喜歡，大可要求不要拍。”

4名攝記對於部長的言論深感失望，並齊齊要求部長道歉。

由於事發突然，記者們都沒有相關錄音和錄影，只有部長當時與尤索依沙、馮依健對話的照片。

不過，莫哈末丁可達比稍後受詢時卻否認此事，並要求記者出示證據證明。

他否認曾辱罵攝影記者“白痴”和“ 垃圾 ”，只是詢問攝影記者“為何拍我？什麼事？”

“我不是說這種話的人，而是有就說有，沒有就說沒有。我只記得有個攝影記者走向我拍照，然後，我說夠了。”

他也否認叫攝影記者“滾開”，只是因為他要上廁所，所以要求攝影記者停止拍攝和離開。

“沒有白痴（言論），沒有垃圾（言論），這不是身為一名國會議員該說的。”

過後，上述4名攝影記者被叫到國會食堂喝茶，而旅遊、藝術及文化部特別官員賈米爾則代表部長向他們道歉，並解釋指部長可能因心情不佳和不習慣被人拍照，而導致誤會產生。