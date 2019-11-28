抵馬為品牌站台 城城承諾帶家人遊檳城









香港乐坛天王郭富城（城城）昨晚现身合您广场（Gurney Plaza），现场引起一阵骚动，他也向粉丝大派定心丸，指槟城是个美丽的地方，承诺会带家人及女儿来槟城游玩。

也是瑞士钟表品牌浪琴（Longines）代言人的城城昨晚为浪琴合您分店主持开幕，只见男女老少的粉丝早在傍晚5时就在现场守候，有的出动全家人，只为了一睹天王风采。

穿著一身黑色笔挺西装的郭富城约晚上6时45分抵达合您广场大门时，大批粉丝尖叫不断，纷纷掏出手机争拍天王。

郭富城说虽然来过马来西亚，但是却是首次来槟城，知道槟城是个美食天堂，喜欢炒粿条和榴梿，但可惜现在不是榴梿季节，没机会尝到。

城城说前晚抵达槟城后有到一家餐馆点了中餐，餐食里有虾、有咖哩鱼，非常好吃。城城坦言也想多待在槟城一天，但29日是母亲的86岁大寿，他已预订了餐厅与母亲庆生，所以必须搭早班飞机回香港，不过他也想把槟城美食带回去给母亲品尝，现场询问粉丝带什么回去，粉丝大喊“福建面、榴梿。 ”

当晚除了郭富城外，大马艺人童冰玉、Fuying&Sam及网红关丽婷（Christinna Kuan）也为浪琴钟表品牌站台。

与会者尚有浪琴钟表品牌亚太区销售经理爱尔诺、马来西亚品牌经理Ooi Say Yew、凯德商场管理北马区总经理吴君儿，合您广场经理陈松江等。