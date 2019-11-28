哈迪：共產主義 沒資格要求受尊重

（哥打峇魯28日訊）伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺指出，前馬共總書記陳平的骨灰被運返國事件引起爭議，此事不應該只從人道及陳平家屬感受的角度來看，因為共產主義的鬥爭，本身就沒有資格在我國被要求受到尊重。

他今日發表文告說，有人要辦活動紀念共產黨的鬥爭，是對過去數百年來大馬人對抗殖民分子的犧牲的不尊重。

他指出，葡萄牙于1511年侵占马六甲时，马来人已经发动对抗外来势力的斗争，接著是荷兰及英国的来犯，也涉及了马来统治者、宗教师、地方领袖和人民的参与。

“馬來人和穆斯林是最早對抗奪權者的一群，相反的，後來的共產黨及共產思想卻是外來產物，是馬克思創立了共產主義理論，他沒有宗教信仰，不尊動其它族群，比來自西方的殖民分子更可惡！”

他說，馬克思來自猶太族，是伊斯蘭和其它宗教的敵人。因此，當有人要維護共產黨時，必須重看歷史。在陳平的骨灰返國事件上，也得有這樣的反思。

他說，當年的殖民分子要離開他們侵占的土地時，以為在國家獨立後把政權交給共產黨能解決問題，實際上，它帶來的是禍害。

他舉例，也門和埃塞俄比亞都經歷過一樣的問題，所以，蘇聯後來瓦解就印證了共產主義不受落。東歐、古巴、越南等國家也紛紛拋棄共產主義。

“世界各地的穆斯林都深受共產國家的傷害，所以，伊斯蘭國家對共產主義的抗爭，是比對抗西方資本主義及殖民主義來得更激烈。

對哈迪阿旺而言，那些推崇陳平，視他為國家英雄的人，是大錯特錯的，而且對反共的鬥士們極為不敬。這還不止，竟然還特選在9月16日這個如此具有標誌性的日期，即馬來西亞日當天，把陳平的骨灰帶回大馬，令人質問此舉居心何在。

他认为，有心如此善待陈平，意味著还有人拥护共产主义，却不曾想过，共产党是如何在我国的历史里离下黑暗的一页。

他因此促請各造提高警惕，以免此病化癌，難以挽回。