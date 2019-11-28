大道逆駛釀1死5傷案 被告曾接受智能治療

（大山腳28日訊）2年前女司機在南北大道逆向行駛釀1死5傷一案今日續審，辯方證人智能治療師李慧琦說，涉案女司機黃佩雯曾於2011年因面對學校課業問題，被轉介至醫院接受評估與治療，她在評估後發現黃佩雯的行為及專注力有問題，因此為後者制定了6個月的療程。

當時李慧琦（47歲）是在詩布朗再也醫院擔任智能治療師，2013年她被調至甲拋峇底醫院任職至今。

擁有22年服務經驗的她，今日在庭上供證時說，被轉介來的病人，她會先做評估，之後再根據評估結果進行智能治療，其病人包括兒童和大人，平均每天會見6至8名病人。

她接受辯護律師林文明盤問時，確認此案被告黃佩雯曾是她的病人。詢及黃佩雯因何故被轉介到該醫院時，李慧琦坦言，她嘗試從詩布朗再也醫院搜尋黃佩雯的病曆卡，但是所有超過7年的就診記錄，都已被銷毀。

就診記錄已被銷毀

“我只記得她（黃佩雯）是因為無法應付學業的問題，被轉介過來。在進行各項評估後，我發現她的行為及專注力也有問題，因此為她制定了6個月的療程。 ”

在律師引導下，李慧琦指出，黃佩雯接受評估時是13歲，但卻無法很好的閱讀文章的句子，在進行群體治療時，也無法和人交流。因此，她建議把她送入特殊學校。

詢及被告當時的智商程度，她回應說，當時為黃佩雯進行了認知評估，但沒有進行智商評估。但從評估中，她發現被告的年齡和認知不符，即當時被告13歲，認知卻只有10歲。

當林文明要求她針對被告的情況做總結時，李慧琦說，由於她當時只做了6個月療程，如今要她做總結，是蠻困難的。

另一辯方證人鍾繼承（62歲，電纜製作顧問）供證說，2017年3月14日早上7時50分，他開車從檳城往知甘峇都工作，來到南北大道第134公里處時，剛好目睹了被告的汽車和一輛汽車發生碰撞後在該處打轉，被告的車子還撞及其車子前左的部位。他當時位於3個車道的中間車道。

他说，被告的车子打著高灯从前方而来，但他来不及刹车，而且后面跟著一辆客货车，他想右转但有车子，因此只能放缓前行，再试图闪避迎面而来的车子，但结果还是被撞及。

案展12月2日續審，屆時辯方將傳召最後一名證人，即福利局官員出庭。

案發時19歲的黃佩雯，被控於2017年3月14日早上約7時50分，在南北大道第134公里處（峇東埔高橋天橋）北上路段，因魯莽駕駛，導致26歲巫裔司機死亡。