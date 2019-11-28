警：賭博機漸稀少 網賭呼叫中心崛起

（鵝嘜28日訊）雪州刑事調查組主任法茲阿末透露，雪州警方針對網絡賭博機中心活動，於今年內在各區域展開1115次行動，逮捕約2840人，但是這項數據相比過去數年，乃是小巫見大巫，而且也發現網賭活動趨勢已變，電腦賭博機中心日漸稀少，反而是網賭呼叫中心崛起，讓賭徒使用個人手機便可上網下注非法賭博。

法茲阿末說，從今年1月至本月26日，警方共展開45次針對網賭呼叫中心的突擊行動，逮捕628人，包括460名中國人、102名本地人、29名台灣人和2名緬甸人。同時，在逮捕行動中，警方也起獲299台電腦、284台手提電腦和1491台手機，價值逾300萬令吉。

他說，事實上警方於去年11月開始便已展開針對網賭呼叫中心的取締行動，以設法打擊這波網賭趨勢。

“在同時期，雪州警方也針對網絡賭博機中心活動在各區域展開1115次行動，逮捕約2840人。總結而言，警方今年迄今共逮捕涉及網賭活動的3470人，當中101人是網賭集團的首腦和成員，無論如何警方將繼續不遺餘力打擊非法網賭活動。”

另外，鵝嘜警區主任阿里費助理總監和法茲阿末今天也在該警區總部操場進行於2012年至2018年涉及640宗網絡賭博中心案件一共7628台電腦、老虎機和手機的銷毀儀式。