【1MDB稽查報告竄改案】安比林：韓沙指越揭露越難維護 政府憂1MDB報告遭扭曲

（吉隆坡28日訊）前總稽查司丹斯里安比林指出，從前政府首席秘書丹斯里阿里韓沙在2016年2月24日的會議念出的開場白中，可以看見政府對一馬發展公司（1MDB）的最終稽查報告感到擔心。

他說，根據阿里韓沙在上述會議念出的開場白，政府對1MDB稽查報告內容感到很擔心，因報告內提及的一些問題需要進行討論，若有必要也需進行修改。

“這是非常清楚的，政府擔心有關的報告遭到當時的反對黨扭曲。”

他是納吉與1MDB首席執行員阿魯爾甘達被控竄改1MDB最終稽查報告案件審訊案的第6名證人。他在聽完上述的會議錄音後，接受主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司的盤問時如是回應。

玷污時任首相名聲

根據錄音內容，阿里韓沙當時指出，如果揭露越多，就越難維護，尤其是對（時任）首相（納吉）的名聲將受玷污（tarnised）。

阿里韓沙當時供證時指出，納吉曾表示對1MDB稽查報告的內容感到不滿，不希望在1MDB稽查報告中納入1MDB兩個不同的財務報表，隨後在納吉的指示下，他於2016年2月24日安排一場有關1MDB稽查報告的會議；並邀請來自1MDB、國家稽查部門、財政部、總檢察署以及來自首相辦公室的代表出席。

安比林向斯里南証實了阿里韓沙也有出席上述會議。他認同依據阿里韓沙的陳述，當時的政府對該稽查報告內容感到擔心的論點。

在回應報告內容會對誰帶來影響時，安比林指出，對政府，（時任）首相（納吉）。

對於斯里南詢及他是否同樣對報告感到擔心時，安比林回答說，並沒有，他是擔心將稽查報告提呈給公賬會的日期。

“在此事件上，我並沒有政治議程，只是作為一名總稽查司履行職務。”

安比林續聽錄音核對身分

繼昨天聆聽約1小時的錄音之後，作為1MDB稽查報告會議的列席者之一的安比林，今日在庭內繼續聆聽會議錄音，以進行身分核對。

這個長約2小時40分鐘的會議錄音，是由總稽查署稽查主任（管理）諾莎瓦妮（本案第4名證人）提供，她出席2016年2月24日的1MDB稽查報告會議時，曾把屬於總稽查署資產的錄音筆放入1MDB稽查團隊隊長莎達都的鉛筆盒內，以進行會議錄音。這項會議涉及在1MDB最終稽查報告作出移除段落的決定。

安比林也是繼前政府首席秘書丹斯里阿里韓沙（本案第4證人）後，第2名會議的列席者在庭內聆聽相關錄音，並進行身分核實。

他在接受主控官哥巴斯里南高級副檢察司的盤問時，證實本身是當天會議其中一名列席者。

安比林：只是小事 錄音為做好會議記錄

安比林認為，雖然總稽查署稽查主任（管理）諾莎瓦妮沒有得到領導的許可就進行錄音，但她只是為總稽查署準備會議記錄，並不成大問題。

安比林接受納吉代表律師丹斯里沙菲宜詢問證實，諾莎瓦妮當時沒有經過他及相關會議主持領導（前政府首席秘書丹斯里阿里韓沙）的許可就進行錄音，但他不同意，諾莎瓦妮必須得到領導的許可才可以錄音。

“因為她（諾莎瓦妮）的目的就是為我們部門做好筆記工作。”

安比林也認為，錄音只是小事，不是大問題。

安比林早前在回答沙菲宜問及總稽查報告做出修改的行為是否違背總稽查司的職責，安比林指出，他只是在政府的指示下，受到壓力而進行修改。

安比林說，相關稽查報告已做好，做​​出修改會打亂總稽查署提呈給公賬會的時間。

另外，承審法官莫哈末再尼擇定2020年1月9日過堂，並暫定審訊日期，即3月9至11日、4月6至9日及4月13至16日。

安比林：會議中回答稽署問題 認同阿魯爾僅“最小的人物”

安比林認同阿魯爾甘達代表律師拿督西華納登的主張，即阿魯爾甘達在2016年2月24日的會議中只是“最小的人物”（smallest person），而阿魯爾甘達必須身處在該會議中，以回答總稽查署的問題。

他在接受西華納登詢及，阿魯爾甘達是否可以拒絕或接受該稽查報告，以及在會議上給予任何意見及反應。

“阿魯爾甘達可以給予任何意見和反應，並沒有任何問題，但他可以選擇是否接受阿魯爾甘達的意見及反應。”

他認同他在之前的供證中，並未有提及阿魯爾甘達影響他對稽查報告作出修改的決定。

“離開會議室後感沮喪”

安比林今日供證時指出，他在離開會議室後，感到沮喪，因為會議出席者針對有關的報告內容提出很多問題。

他表示，他們準備這份報告以提呈給公賬會，但那場會議之後，需要重新啟動（工作）。

“我們花了很多時間，我們有時間線，總稽查署是根據事實做事，所有事實必須經過核實。”

“總稽查署要維護有關的報告，事實對稽查是很重要的。”

他說，另一個讓他感到沮喪的事情時，出席會議的人士有時並不了解總稽查署的工作，總稽查司的所扮演的角色是聯邦憲法下所規定的職責。

修改最終稽查報告共338頁

安比林證實，經過修改的1MDB最終稽查報告共338頁，比原版的報告的354頁少了16頁。

他在接受主控官阿末阿克南副檢察司的盤問時指出，原版的報告是在2016年2月21日完成。

安比林說，最終稽查報告是因為經過會議討論，在一些內容被移除後，頁數就少了，而在原報告中第第345頁總結部分的內容，即1MDB表現差強人意的頁數也被移除。

他念出原版內容，當中提及了1MDB虧損6億6536萬令吉，而從2011年開始，1MDB出現末實現盈利(Unrealized Gain)。