敦馬自認選的人都不行 改組內閣需謹慎

（八打靈再也28日訊）首相敦馬哈迪強調，內閣改組並不意味著事情一定就會往好的方向發展，相反它可能會變得更糟糕，所以他必須小心謹慎的從長計議。

“我選的人常常都不行，所以我在內閣改組上要非常小心。現在大家都在熱烈討論內閣改組，是的，換吧！我們甚至可以換完整個內閣，但你能保證事情就會變好？”

“我也想要換人，但我以前換人後，事情卻變得更糟糕。”

他今日官方訪問韓國期間召開的記者會上，就大馬媒體詢及內閣改組的課題時，這麼表示。

對於這個問題，馬哈迪先是不耐煩語出驚人地說道“我已經對內閣進行改組了”，但隨後緊接著說“當我辭職時”，逗得現場媒體笑聲一片。

“當我辭職時，我就會進行內閣改組，讓其他人去策劃，看看會有什麼發生。”

無論如何，馬哈迪也表示將會對內閣進行調整，但現在會先給內閣部長們機會去證明自己。

“全部都是新人，大家此前都是反對黨，還沒有做過政府，因此現在當了政府後比較難去適應，很多事情還不懂。”

“先給他們機會，如果證明他們真的不能勝任，那麼我們再將他換掉，不過現在看起來還好。”

被問及對目前內閣的表現是否滿意，馬哈迪表示“截至目前來說，是的。”

他也調侃外界常常都在不知情的情況下指責內閣部長們，但只有他清楚部長們的能力。

“人們都說這個不好，那個不行，說什麼穿黑鞋啦等。”

“你們什麼都不知道，但我知道，因為他們是向我匯報，所以我知道他們做了什麼。”