RON95明年調漲至市價 貿消部長：非最終決定

（吉隆坡28日訊）貿消部長拿督斯里賽夫丁表示，副部長張健仁昨日在國會上指，政府從明年1月起將以每M週逐步調漲RON 95油價的方式，將油價調至市價的說法並非政府最終的決定。

他今日出席”Citarasa Malaysia”購買國貨運動的閉幕禮後，接受媒體詢問時說，張健仁的回答只是政府討論的其中一項方案，但還需要進一步深入探討。

他重申，他在上個月做出有關B40群體明年起可以現金方式領取汽油津貼後，有提到屆時汽油價格將自由浮動，並且會逐步上漲。

賽夫丁表示，有關宣佈後，該部收到了很多回饋，也嘗試模擬及設想如果提高價格，會對消費指數及通貨膨脹產生什麼影響。

他強調，汽油市價是交由自動價格機制來決定，會一直變動，因此該部並不能明確地制定一套起價方針。

“世界汽油價格下跌、燃料油現貨價格基準（MOPS）下降，那麼油價也會下降，我們不能肯定說一定會起價。”

“我們不能預計要起1仙或2仙，這很敏感，起1仙大家已經有很大的反應，更何況每週起價，52週難道就起52仙嗎？媒體應該幫助我們教育大眾何為自動定價機制。現在（RON95）為什麼會是2令吉8仙，因為政府給予不超過30仙的補助。”

他表示，取消汽油的頂價需考量各方面的影響，包括消費指數和通貨膨脹的變動，因此他吁請外界先不要做任何的推測，他也會在今年結束前宣佈最終的方案。