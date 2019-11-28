敦馬：回來的只是骨灰 陳平已死別再追究

（首爾28日訊）首相敦馬哈迪指前馬共總書記陳平已經死了，認為各造都不應該去挖掘這些事情，更何況回來的只是他的骨灰。

“陳平已經死了，過去很多折磨我們的人，如日本人，我們只能忘了舊事，釋懷放下，因為也已經做不了什麼了。”

“回來的只是陳平的骨灰，我們也讓（馬來婦女運動家兼馬共第十支隊戰士）珊西婭法姬回來，沒有人反對，為什麼？因為她是馬來人嗎？”

“過去很多人我們都接受了，但陳平我們就不接受啦？因為他是（馬共）領袖。是，我們知道馬共在戰爭時殺了很多人，我們也殺了很多人啊。”

他也質問挑起此事端的目的何在，“難道你要去把他已經撒了的骨灰重新收集，再送出國外？”

馬哈迪今日在訪問韓國之際，在首爾召開新聞發布會時，一聽到有關陳平的提問就就手摸額頭，露出無奈表情說，如果有人因為陳平骨灰回國而要換掉他“那就換吧！”

“他的骨灰放在盒子里，誰會去看？看了也不知道是骨灰啊！”

他也負氣的說“如果有人因為陳平事件而要換掉我，就換吧。”

“希盟政府做了那麼多利民的事，國人都不會感恩，這種小事就要挖出來抹黑政府，那些發生在納吉年代的事，人人都不要緊，現在就怪希盟政府。”

馬哈迪說，大馬不似外國般，在新政府上台後發生暴亂，而大馬人從來都不懂感恩，不懂得珍惜手上所擁有的事，卻不斷去追尋奢求的事。