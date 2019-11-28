【人行道及腳車道無摩多運動推介禮】尤端祥：即日起實行 人行道腳車道騎摩多罰300







（檳城28日訊）檳島市長拿督尤端祥指出，即日起凡在人行道或腳車道行駛摩多者，一旦被取締一律被罰款300令吉！

他吁請摩多騎士遵守交通規則，避免危及行人和腳車騎士的安全。

他今早在舊關仔角推介“人行道及腳車道無摩多”運動時指出，觸犯此條規者將會在地方政府1959年道路交通法令下被罰款300令吉。

他說，過去當局使用1974年道路、溝渠及建築物法令第46條文對付違規摩多騎士，罰款為250令吉，在改用上述條文頭罰款額被提高。

他指出，人行道及腳車道只允許行人及腳車騎士使用，當局之前已推行上述醒覺運動，包括教育民眾及摩多騎士。

他補充，當局執法單位有列出多個常有摩多行駛的人行道與腳車道，包括加拉歪路人行道、加巴星道，因此有必要教育與執法同用。

明年起 餐飲業執照可傳下一代

尤端祥宣佈，檳島市政廳在新指南下允許食肆業者，尤其傳統咖啡店業者把營業執照擁有權傳給下一代，此條規從明年1月執行。

他說，在原有條規下食肆執照不可“世襲”，即一旦執照持有者逝世或不再經營，其接班人若要繼續經營需向當局重新申請營業執照。

他指出，在這情況下許多傳統美味，可能會因為繼承者面對技術問題而失傳。

“如今新指南允許他們世襲，接班人可直接向市廳執照組申請轉換執照擁有權即可。”

另外尤端祥說，峇都丁宜綜合巴剎的承包商有提呈建議書，以要求把攤格租金依據面積，把每天的租金定為22令吉至33令吉，但此建議已被否決。

他指出，當局要求承包商重新擬定合理且可負擔的租金建議書。

此外他說，當局也同意讓風車路“喬治市商業改進區計劃”（BIDS）商戶業者，每天傍晚至凌晨非繁忙時段，在走廊處擺設桌椅營業。業者可從傍晚6時至凌晨1時使用該走廊。

他指出，凡是租賃市政廳組屋的租戶，每月須準時支付租金，若拖欠3個月租金就會被驅逐。他說，拖欠一個月租金者會以每月租金中的額外10%作為罰款，至於拖欠第二個月租金者則被罰款租金中額外20%。

擬增女廁間格避免排長龍 公廁間格比例將調整

檳島市議員陳慧萍說，為避免女性公廁出現大排長龍問題，檳島市政廳建築與遺產技術小組原則上同意，從2020年開始把男女公廁的間格比例，從1比1調整到1比1.3，即增加30%的女廁間格。

她說，根據男女如廁時間，男性如廁只需30秒女性則要90秒，雖然一般男女公廁空間寬度相同，但男性只需使用尺寸較小的“尿遁”，省了如廁時間，女性如廁則需使用佔面積較大的馬桶或蹲廁，需更大空間。

“香港自2014年起就把男女廁所比例從1比1調整到1比1.6，鄰國新加坡則是3比5。她建議面積不大的建築物或少人使用的公廁間格比例制定在1比1.3，而機場、大型購物中心、戲院、主題公園、醫院或大學公廁的間格比例，則制定在1比2。

她強調，往後的建築申請都需符合上述要求，此政策並非要為難發展商，而是希望民眾在使用公廁時感覺更舒適。