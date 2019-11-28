擬12月開始 檳威智能停車 測試5G

（檳城28日訊）已在檳威兩地落實的智能停車系統（PSP）將成為5G網絡測試的項目之一，預料在今年12月中開始進行測試。

檳州地方政府委員會主席佳日星今日召開記者會說，檳州智能停車系統過去4個月實施以來，取得良好反應，目前檳島已安裝667個感應器，威省364個，另3萬5000個將陸續在檳威兩地安裝。

“智能停車系統需要穩定的網路如5G網絡支援，以讓民眾掌握更多停車信息。”

他說，當局通過智能停車系統收取的泊車費逐月增加，今年8月有3273令吉，9月2萬795令吉、10月6萬635令吉，11月則增至7萬5702令吉，總數是16萬409令吉。

應用程式下載次數逾7萬

“截至11月9日，PSP應用程式的下載次數達7萬4798次，准確率則是檳島86.5%，威省87%。”

他說，檳州已做好準備迎接在2020年下半年啟用的5G網絡，原定在今年6月結束的5G網絡測試計劃，也特地為明年9月在檳城舉辦的第23屆世界資訊科技大會（WCIT）而延長。

“檳州許多智能設備也準備迎接5G時代的到來，28個智能項目已完成，另有14項在進行中，還有13項項目分階段落實，最近的7個最新項目包括浮羅山背創客中心、峇都茅數碼圖書館等。”

威省市長拿督羅查里說，當局集中進行多個項目以趕迎5G網絡，當中6項已經完成，另有7項進行中。

出席者包括檳島市長拿督尤端祥。

植物園藍圖曾舉行27公開會議

佳日星也針對檳城植物園特別區域發展藍圖在憲報頒佈的過程被指不夠透明解釋，該藍圖是於2011年開始，根據1976年城鄉規劃法令並舉行了27項公開聆聽民意會議，才在憲報頒佈，但有些人卻特別善忘。

他重申，當局的最終目的是保留與維護檳城植物園的原始森林風貌。