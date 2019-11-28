恐怖情人 妒男求復合遭拒 再揮刀砍前女友











（檳城28日訊）61歲恐怖情人求復合遭拒，跟蹤55歲前女友工作時，第2次揮刀追砍對方企圖同歸於盡，所幸女子受傷後被居民救下，但恐怖情人至今仍逍遙法外，讓女子提心吊膽過日子。

這起駭人案件於本月11日傍晚6時，發生在打鎗埔郵政局後方。

傷者汪麗英（老人院司機）在今年6月22日，曾被同居嫌犯懷疑她另結新歡，而被對方揮刀割傷脖子。當時她在兒子捨身保護下已死裡逃生一次，未料嫌犯並不放過她，在她傷癒後一直打電話和跟蹤求復合，最後還對她痛下毒手。

汪麗英中刀入院後，直至18日出院，昨日被查案官告知，嫌犯已下落不明，讓她擔心人身安全，今日特向本報記者求助，希望引起各界關注。

傷者憂人身安全

汪麗英說，她被嫌犯割傷脖子，便搬到紅燈角一帶與母親居住。

她說，嫌犯被警方逮捕扣留一周後被家人保釋，之後就開始打電話及跟蹤她，要求復合。

“每次我載送老人或外出，都會看見嫌犯駕摩多跟蹤，但我都不理會他，直到事發早上，嫌犯跟蹤她到大路後，要求我每週一天與他外出，我還是拒絕他。”

她說，嫌犯之後在下午打電話給她，再次求復合，而他們也在電話裡吵了一頓，過後她就出門載送老人到打鎗埔。

“我送老人回家後，突然發現嫌犯站在車旁，並猛拉著我的手，要我送他到一個地方，但我拒絕他。”

她說，在起爭執時，她看見嫌犯腰包藏著刀子，想要逃跑時，嫌犯突然朝她眼睛撒黑胡椒，幸好她及時避開。之後她奔跑逃命，卻摔了一跤，被嫌犯追上來揮刀亂砍。

“我挨刀後逃入一間住家求助，沒想到嫌犯也追進來追砍我。”

她說，她奄奄一息時，看見一名居民拿著竹竿教訓嫌犯，嫌犯也朝居民撒黑胡椒還擊，之後逃之夭夭。她昏迷後，被居民召來救護車送去醫院搶救。

她指出，她全身都是刀傷，至少6處明顯傷口在雙手、手指、胸部、腰部、頸項及下巴等部位，醫院休養一周後才出院。

她說，因用手擋刀，她的右手其中2根手指傷到神經，如今已不能活動自如。

女子憂嫌犯對付2兒

雖然被恐怖情人追殺2次都逃過一劫，但汪麗英擔心第三次會逃不過。

“第一次和第二次嫌犯砍不死我，第三次我會被砍死，因為他已經警告我，殺死我後，會自己了斷生命。”

汪麗英說，警方到現在捉不到人，她都不敢出門工作，即使外出，也要有人陪她。

她說，檳州婦女醒覺中心官員有建議她暫時居住在該中心，但她擔心2名孩子的安全而拒絕。

“嫌犯第一個目標是我，找不到我，搞不好會向我那2名兒子下手。”

兒曾被嫌犯砍傷

曾菖嗪（大兒子，21歲）說，嫌犯最大目標是他母親，之後是他，在嫌犯落網前，他們母子很害怕，出門也會更小心。

“以前嫌犯也對母親家暴，之前我為了救媽媽，被嫌犯砍傷的傷口，到現在還未完全復原。”

今年6月22日凌晨2時，汪麗英和兒子返回阿依淡新市鎮7A組屋13樓某單位時，61歲嫌犯懷疑她另結新歡，怒持水果刀割傷她脖子。兒子為保護母親，也被割傷相同部位，但兒子仍忍痛拍視頻向友人求助。

嫌犯闖禍後，駕車逃離，卻在檳城醫院就醫時，被警方逮捕。