柔議會接納反對黨動議 反對陳平骨灰運回馬







（依斯干達公主城28日訊）柔佛州反對黨議員今日在州議會提呈臨時動議，要求柔州議會針對前馬共領袖陳平的骨灰被帶回國事件，表明立場，獲柔州議會最終一致通過，接納有關臨時動議。

巫統龍引區州議員阿育嘉米爾今早在第十四屆第二期第三次柔佛州立法議會上，援引議會常規第32（8）條文，要求柔佛州議會針對這起事件表達反對立場。

柔佛州議長蘇海山較後允許朝野各兩名議員，進行辯論，參與辯論的州議員有：國陣的阿育嘉米爾、文律區州議員兼柔州議會反對黨領袖拿督哈斯尼，以及希盟的武吉南寧區州議員耶斯魯丁和新加蘭州議員凱魯丁。

在聆聽雙方近20分鐘的辯論後，蘇海山援引議會常規第29（3）條文指出，基於沒有出現反對聲浪，因此不需要議員表決，州議會接納該項臨時動議。

他也幽默補充，這是柔州議會史上首次一致通過由反對黨所提呈的臨時動議。

反對黨議員：應對付涉及者

這項臨時動議辯論環節，於今早11時40分左右展開，率先發言的反對黨議員代表阿育嘉米爾表示，陳平骨灰被帶回國事件並非種族課題，而是攸關國民團結被挑釁的課題，柔州議會應該表明立場。

他也質疑，這起事件為何會在希盟執政的時候發生。

他要求柔州議會全體議員同聲一氣，促聯邦政府馬上採取行動對付相關人士，並向人民公佈調查報告。

“丹絨比艾國席補選結果已顯示，選民拒絕希盟，如果希盟政府不盡快解決這個問題，將會有更多人反對希盟政府。”

哈斯尼則指出，我國早已嚴禁共產主義，而將陳平骨灰運回國的做法，將令該些為對抗馬共分子而犧牲的軍人家屬感到非常遺憾。

他認為，這段慘痛的歷史不能被磨滅，而為了人民安寧，柔州議會應該發聲，表達抗議立場。

執政黨州議員：交警方處理

執政黨州議員在辯論時一致認為，陳平骨灰運回國事件應交給警方採取行動。

耶斯魯丁表示，陳平骨灰被帶回國一事攸關法律及國家安全問題，應由相關單位依法處理。

凱魯丁說，無論是國陣或當今的希盟政府，皆反對共產主義。因此，希盟的立場是所有人都應遵守法律。