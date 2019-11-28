張盛聞：將修機制綁定 大選後半年馬華黨選

（吉隆坡28日訊）馬華總秘書拿督張盛聞說，馬華將在代表大會上尋求修改黨選機制，以“綁定”方式將馬華黨選定在全國大選的6個月後啟動。

他說，這項修改也意味著馬華以後的每任總會長，必定會領導黨打一次全國大選。

他今日召開記者會指出，馬華目前的黨選是每3年進行一次，但是在此之前的2次黨選都因全國大選將近，而展延。

他說，馬華將在即將舉行的代表大會上，尋求通過這項提案。

“我們應該專注獲得人民的支持，而不止是爭取黨員的支持。如果這個提案獲得通過，讓黨選和大選綁在一起，我們就能更專注地準備大選，甚於黨選。

“修改之後，無論是區部或中央領導，都不需要煩什麼時候黨選，或者會不會展延。他們至少會做3年，如果接下來沒有大選，就不會進行黨選，會一直等到大選之後的6個月，才啟動黨選。”

他強調，這項提案是建議馬華黨選會在大選的6個月後啟動，而不是在大選後的6個月內完成。

料希盟不做到屆滿 馬華將備戰大選

張盛聞預計希盟政府不會做到屆滿，因此馬華上下將開始為第15屆全國大選備戰。備戰模式將遵循國陣在丹絨比艾國席補選中的合作糢式。

他說，國陣成員黨在丹絨比艾國席補選中緊密的合作是前所未有的，如馬華邀請巫裔領袖，以及口操流利華語的巫裔或印裔青年到華裔選區演講，巫統也邀請能說流利國語的馬華代表到巫裔選區演講。

他說，國陣此前從未展示出這個面貌，但是在丹絨比艾補選當中，選民從國陣如此緊密的合作中，了解到國陣並非敵對陣營所說，是種族主義的政黨。

“過去的大選或任何的補選，我們都不曾如此緊密地合作，各成員黨從中學到很多，我們也看到，若我們如此緊密配合，我們有非常有效的競選機制。

12月1日開大會 扎希主持

張盛聞說，馬華母體代表大會將在12月1日舉行，屆時將由國陣兼巫統主席拿督斯里阿末扎希主持。

他說，巫統署理主席拿督莫哈末哈山、總秘書東姑安南、青年團團長阿斯拉夫、國大黨主席丹斯里維尼斯瓦蘭等也確定出席。

“今年我們也得到馬華前總會長和多朝元老非常熱烈的反嚮，如拿督斯里廖中萊、敦林良實、拿督韓春錦和拿督斯里黃家定等都會出席。”

他說，青年團和婦女組的代表大會將在11月30日舉行。青年團代表大會將由馬華署理總會長拿督馬漢順主持，而婦女組代表大會則由他主持。

建議讓非華裔成附屬黨員

張盛聞說，馬華將建議降低入黨年齡至16歲，並開放讓非華裔成為附屬黨員。

他今日召開新聞發布會時說，馬華將在即將進行的代表大會上尋求修改黨章，包括建議將馬華的入黨年齡從18歲降低至16歲。

他說，此舉與政府修憲調低選民年齡至18歲一致。

他說，馬華也會尋求開放黨員，讓非華裔有機會成為附屬黨員，以表示對馬華的支持。

他否認馬華開放黨員籍，是因為不獲華裔選民支持，而是馬華在此之前，就收到非華裔，如印裔、卡達山人和暹羅人等要求加入馬華，但是卻沒有相關平台。

“伊黨有伊黨支持者大會堂（Dewan Himpunan Penyokong Pas），開放讓非穆斯林參與，?屆主席有華裔也有印裔，他們能聽取非穆斯林的心聲。

“馬華的支持者和面向的選民也是多元的，在此之前，我們跟國陣成員黨合作，如今，我們除了與果真成員黨合作，為了讓支持者也有一個平台，我們開放附屬黨員，讓他們參與。”

他說，附屬黨員和普通黨員不同，附屬黨員沒有權利競爭黨職，就如馬華英國俱樂部、馬華紐約俱樂部一樣。

“等到我們的附屬黨員有足夠多了，我們可以成立委員會或俱樂部，遴選出來的領導將受邀出席馬華的代表大會，以及能舉辦對話會，與馬華最高領導層交流等。”

受詢及馬華未來會否派這些非華裔的附屬黨員上陣大選，他說，還言之過早。