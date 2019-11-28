【高以翔猝死】拍短片推到全世界 高以翔檳城夢成遺憾















高以翔的媽媽是檳城人，他經常私下返檳城與親友小聚，盡情享受道地美食。據瞭解，高以翔十分喜歡檳城，曾私下表示有意把檳城拍成短片，讓海內外的觀衆看看檳城的美。隨著高以翔的猝逝，這個計劃只能成爲遺憾了。

（吉隆坡28日讯）艺人高以翔周三在录制浙江卫视节目《追我吧》时，因突然身体不适，倒地陷入昏迷，抢救3小时后仍旧不幸过世，终年35岁，消息一出震惊华人世界。

而身为半个大马人的高以翔，经常返马与亲友相聚，也多次随家人在槟城过年。对于槟城美食，高以翔更是爱不释手，还有意当起“旅游大使”，把母亲的家乡槟城的美拍成短片，介绍给海内外的观众。

高以翔的妈妈曾是槟城美后，虽然他在台北出生，拥有加拿大国籍，但因工作不时来马，也私下与家人回到槟城。高以翔曾与熟络的槟城朋友透露，想透过短片让更多人看到大马的美，所以他计划从槟城开始做起，并主动要求联糸相关单位寻求合作，只是遗憾的是这项计划永远都无法执行了。

高爸爸安慰工作人員 “不是你們的問題”

高以翔因为参加综艺节目《追我吧》而昏迷，随后被送往医院，没有多久的时间便永远地闭上了双眸。亲属在闻讯之后，立即赶往宁波处理后续事物。

周四凌晨，媒体走访宁波市殡仪馆，称殡仪服务中心灯火通明，有多辆9人小巴停放，也有许多穿黑衣的工作人员来回走动。服务中心后面的灵堂里，高以翔的遗体就安置在水晶棺木里冷冻。

过一会一群法师和助念师父进入，开始为亡者颂经，灵堂的门打开时，可以听见颂经声，据了解这是高以翔妈妈的意思，她信佛，希望让儿子能一路好走。

高以翔的经纪人还原现场真实状况，她说：“他（高以翔）没有心脏方面的问题，一点点感冒，就像平常人那样。他没有摔倒。”

高以翔送进宁波李惠利医院后急救3小时宣告无效，经纪公司老板王钧先赶到，接着老板娘丘秀珠带着高爸爸、爸妈妈到场。高爸爸很冷静，节目组去接机时，他反而安慰工作人员：“不是你们的问题，你们也不会愿意发生这种事。”让节目组上上下下都十分感动，到现在都全在现场帮忙没有离开。

高妈妈其实也跟高爸爸一样冷静、大器，但丧子毕竟是椎心刺痛，两位70多岁的老人家让所有人十分敬重。

高以翔遗体虽暂放宁波殡仪馆，但由于时间太久无法进行防腐化处理，研判应会在当地火化后，骨灰再运回台湾。

《追我吧》遭停播 辭退導演製片

高以翔周三凌晨录制竞技型综艺节目《追我吧》时摔倒昏迷，最终宣告不治，《追我吧》制作单位难辞其咎；高以翔不幸离世震惊娱乐圈，和他一同拍摄的陈伟霆在他出事后难过不已，有说他目前已火速宣布离开《追我吧》剧组。

制作单位稍后也对外做出回应：“是的，节目已结束录制。”据悉，高以翔是以每集15万人民币（约6万令吉）的价码参与录制，而该节目在出事后，除了节目马上停播，总导演、制片被辞退，制作单位浙江卫视全员追责。

浙江衛視堅稱：第一時間送醫

高以翔因录制节目造成猝死，节目单位浙江卫视发出声明，表示他们正配合高以翔的家属及经纪团队，按照家属意愿积极妥善处理后续事宜。

他们在声明中表示，事发至今浙江卫视上下沉浸在巨大的悲痛与哀伤之中，对于悲剧的发生它们无比心痛，虽在第一时间将高以翔送医，仍无法挽回生命，对此无法挽回的严重后果，浙江卫视愿意承担相应责任。

浙江卫视并表示始终与高以翔的家人和团队在一起，也体谅并尊重家人低调处理后事的意愿，他们对高以翔的爱与愧永存。

CNN BBC大篇幅報導

高以翔录中国综艺节目《追我吧》时不慎摔倒昏迷休克，心脏一度停止3分钟，送医抢救后仍宣告不治，享年35岁。消息一出不仅华人演艺圈震惊，美国有线电视新闻网CNN、英国广播公司BBC等各主流国际媒体，也大篇幅报导该消息。

CNN以斗大标题写出“台籍加拿大演员高以翔，在实境电视节目拍摄期间离世”，BBC也在标题中写道“出生在台湾的演员高以翔在现场倒下，享年35岁”，报导中提到，高以翔曾在2011年登上LV全球春夏形象广告，是品牌首位任用的亚洲模特儿，也在好莱坞等美加影剧圈中发光发热。

沒訂婚或結婚

目前高家两老会跟经纪公司讨论后事细节，目前尚未决定要先火化，将骨灰带回台湾，还是直接将遗体运回台湾，王钧稍晚表示：“妥善处理中。”

高以翔的二哥也在灵堂为弟弟助念，高家两老则已回酒店讨论后事并且休息，而经纪人称高以翔女友Bella（苏湘涵）还未到场，有说她和高以翔已订婚或结婚，经纪人代高家否认：“没有结婚，没有订婚。”

至于《追我吧》的合约曝光后，其中“自己负责后果”引发众怒，但经纪公司认为“现在讲这已于事无补，以翔的个性，不会想要讨论这些”。

多“遺作”尚未上檔

高以翔因“时尚F4”受到注目，近年多在中国发展，2016年的《遇见王沥川》在中国打开知名度，而他和《陈情令》师姐宣璐主演的浪漫爱情剧《彩虹的重力》本周将播大结局。

而高以翔与《延禧攻略》的“富察皇后”秦岚合演的电视剧《怪你过分美丽》才刚杀青，算是戏剧作品的遗作。

其实，高以翔尚有许多作品还没来得及跟观众见面，包括中国知名导演娄烨的《兰心大剧院》，先前在金鸡奖颁奖前夕被撤档。2014年禁韩令之前，高以翔与韩星刘寅娜、安宰贤合拍电影《婚礼日记》至今也还无法上档。

最後遺言曝光 令人鼻酸

以“时尚F4”出道的高以翔，苦熬多年才升格男一，热播新剧《彩虹的重力》本周即将迎来大结局，目前看来已势必成为焦点。

高以翔生前最后贴文，是在周三凌晨卖力为该剧宣传，并写下“《彩虹的重力》入围2019年度微博#电视剧大赏#百部优秀剧集作品，谢谢大家对季篁的支持，希望能让大家看到更多精采的角色。”没想到这段话竟成为他最后的遗言。