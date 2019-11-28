財長：哈山應該是指丹政府 希盟不曾舉債支薪公僕

（吉隆坡28日訊）財政部長林冠英說，希盟領導的聯邦政府不像吉蘭丹州政府般，希盟政府不曾舉債來支薪給公務員。

他說，這一切可以從大馬主權評級一直保持在平穩的A3或A-的前景獲得印證。

他發文告說，如果聯邦政府真的需要舉債來支付薪水給公務員，主權評級早已降級。

他重申，政府擁有足夠的資金來支付公務員薪水，不會舉債來支薪。

財長說，政府也成功的將2018年佔國內生產總值（GDP）的3.7%財政赤字降低至今年的3.4%，而政府所舉債務跟前朝所實踐的一樣，乃是用以解決財政赤字及用以發展開銷，根本不曾舉債來支付薪水的行政開銷。

他說，由此可見，巫統署理主席拿督斯里莫哈末哈山的指控已輕易被擊破，他批評哈山的言論根本是虛假指控。

他指出，今年第三季，政府薪酬開支為199億令吉，同一季度，政府的稅收是688億令吉，這說明政府的稅收是薪酬支出的3.5倍。

“2018年第二季度以來政府的季度收入和薪酬開支之比較，突顯政府的收入始終且顯著高於薪酬支出的事實。”

他說，相關數字會定期更新並公開，最新數據已刊登於大馬經濟季度報告第8頁。該報告可在財政部的網站上免費取得。網址：（https://www.treasury.gov.my/index.php/en/economy/quarterly-malaysian-economic.html）。

財長說，與吉蘭丹州政府所面臨的情況不同，聯邦政府有能力支付旗下的公務員並履行其他應盡的財務責任。

“財政部已於今年10月14日批准了丹州政府的要求，提供價值1億令吉的預付款以協助吉蘭丹州解決行政開銷，包括支付公務員薪金至今年底。去年，聯邦政府也同樣批準了丹州政府9150萬令吉的預支請求，以便支付相關開銷。”

他說，哈山顯然搞錯對象，後者所指的應該是吉蘭丹州政府，而不是聯邦政府。