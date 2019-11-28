前總警長：不該炒作陳平骨灰返馬 馬共不再是威脅

（吉隆坡28日訊）曾參與合艾和平協議的前全國總警長丹斯里拉欣諾認為，馬共已不再是大馬的威脅，因此他不認為前馬共總書記陳平的骨灰送返大馬的事情是一個問題。

他也抨擊那些利用陳平骨灰返國事件製造課題的人士，要麼是對和平協議一無所知，要麼是種族主義者，要麼是故意拒絕接受共產主義意識形態已不再被接受這個事實。

網媒《當今大馬》引述拉欣諾指出，在1989年馬共與政府簽署和平協議後，意味長達21年的武裝鬥爭已宣告結束，而馬共的抗爭也已告一段落。

拉欣諾是回應近日引起紛紛擾擾的陳平骨灰於今年9月被運返大馬事件時，這麼指出。

“和平協議的簽署，已清楚展示那些該過去的就應該讓其過去，大家應該邁步向前。”

他補充，自和平協議簽訂後，馬共從來不曾嘗試起來抗爭或建立一個新的共產黨。

“在我看來，世界已經拒絕了共產主義。”

在合約和平協議簽署時，拉欣諾為警察政治部總監，他指出，在和平協議中並沒有禁止陳平以及其他馬共領袖進入大馬，只是他們最終選擇了不回來大馬。

“既然當時協議中並沒阻止陳平返國，那現在這些阻止其骨灰返國的聲音又是根據什麼憑據呢？”

他認為，所有馬來西亞人在都應該按1989年的合艾和平協議的內容為基礎來看待這個問題。