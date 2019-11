比三高疾病影響更大 鼻過敏工作效率低

(吉隆坡訊)過敏性鼻炎可說是“昂貴”的疾病,這比心臟病、哮喘、糖尿病、高血壓和呼吸系統疾病的損失更高,可是,在改善過敏性鼻炎症狀的治療發展卻不如預期般理想。

耳鼻喉及頭頸外科顧問康銘翰醫生(Kong Min Han)指出,調查顯示,約三分之二的患者有鼻塞的症狀,使患者無法正常呼吸,也被認為是最麻煩的症狀。另外,超過半數的患者伴有眼部症狀,對生活品質帶來負面的影響。

“過敏性鼻炎也影響睡眠。調查顯示,43.4%的患者面對睡眠障礙,造成患者出現疲勞、易怒,甚至認知障礙的後續問題。”

“一項超過3000名受試者的研究顯示,超過一半以上的患者投訴睡醒後不覺得有休息,另有49%和32%患者分別在睡眠半途起床及難以繼續入睡。研究也指出,77%持續性及66%斷斷續續的過敏性鼻炎患者有顯著的負面情緒影響。”

每人年損失3184令吉

他說,過敏性鼻炎比糖尿病和高血壓更影響病人的生活素質,根據英國一項調查,當症狀持續發生時,幾乎對所有病人的工作帶來負面影響。

“那些中等或嚴重型過敏性鼻炎患者工作嚴重受影響,他們比輕微症狀者有4倍更高的機會面對一半以上的生產力障礙,而且中等或嚴重型病人與輕微病人因發病導致的曠工比率是4.1日和2.5日。”

同一氣道難控制症狀 鼻過敏多數有哮喘

康銘翰指出,我們知道過敏性鼻炎和哮喘是來自同一個氣道,因此,過敏性鼻炎患者比常人有更高的風險罹患哮喘。

“調查指出,四分之三的哮喘病患同時患有過敏性鼻炎,而且這些病人的哮喘都難以受到控制。由於各種難受的症狀、工作和生產力下降、生活品質受到影響,病人很希望能夠過得好一些,所以他們寄望藥物。”

他說,超過70%的病人使用多種過敏性鼻炎治療,目的是要找出有效減緩鼻和眼症狀的藥物,可是半數的病人還是無法控制他們的症狀。

“他們大多數使用類固醇鼻噴劑或口服抗組織胺,顯然他們還是感到不滿意,因為症狀無法受到控制,甚至加劇。”

需有全新療法 增劑量非解決方案

康銘翰表示,雖然過敏性鼻炎的藥物治療繁多,但是,沒有一種藥物可以在單獨使用下提供病人最佳緩解症狀療效,因此,我們只好提高鼻內皮質類固醇的劑量,可是,提高劑量不見得有效,鼻和眼症狀與單一用藥沒有差異,所以,增加劑量不是解決過敏性鼻炎的辦法。

“一些研究轉向調查結合治療的好處,例如鼻內皮質類固醇搭配口服抗組織胺或白三烯抑製劑,結果是這些研究都沒有得到結合治療會比單獨使用鼻內皮質類固醇有更好療效的結論。”

他說,使用鼻內皮質類固醇是“過敏性鼻炎與其對哮喘的影響”(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma,ARIA)指南的建議。

“總的來說,無論是口服抗組織胺、白三烯抑製劑、鼻內抗組織胺、鼻內皮質類固醇,或是提高鼻內皮質類固醇劑量、換藥甚至其他結合治療,都不是減緩過敏性鼻炎最佳方案,由此可見,我們需要全新的治藥方案。”

“全新的鼻內噴劑azelastine/fluticasone含有兩種有效成份,即azelastine hydrochloride和fluticasone propionate,前者是靶向鼻和眼症狀的抗組織胺,後者則是一種針對潛在炎症的強效皮質類固醇。”

鼻內噴劑治療 5分鐘緩和症狀

荷蘭阿姆斯特丹醫藥大學鼻科學教授海林斯彼得教授(Peter W. Hellings)指出,一項研究顯示,82名暴露在花粉下的受試者,其中接受azelastine/fluticasone鼻內噴劑治療的受試者比其他治療的受試者的症狀更迅速受到控制。

“azelastine/fluticasone鼻內噴劑的療效可以快速在使用5分鐘內即可達到緩和的療效,鼻內皮質類固醇或其他藥物則需要3小時才能發揮作用。”

他說,臨床實驗顯示,超過50%接受azelastine/fluticasone鼻內噴劑受試者達到預期的療效。結論是azelastine/fluticasone鼻內噴劑能夠快速起效,并快速達到臨床相關效應以改善過敏性鼻炎症狀。

請問醫生

餐前用鼻內噴劑

減苦澀

Q1.azelastine/fluticasone鼻內噴劑的味道並不那麼討好,有什麼辦法可以改善?

A1.曾有病人投訴說使用azelastine/fluticasone鼻內噴劑後感到“苦澀”。我的建議是檢查使用的方法是否錯誤,可能是使用的技巧錯了。

另外,使用者可以在早餐以前或餐前使用,以降低苦澀的機會。用藥後多喝水。

Q2.使用azelastine/fluticasone鼻內噴劑的病人多久回診一次?

A2.通常病人使用1個月後回診,因為藥物可使用長達1個月之久。如果有出現其他的症狀,我們可以再討論該如何做。