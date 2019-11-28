好想養隻鸚鵡說說話 專家牠怕寂寞要陪玩

















形態各異，羽色艷麗、善於學舌的鸚鵡為人們欣賞和鍾愛。但鸚鵡是一種挑剔、聰明、且要求嚴格的鳥類。想成為牠的主人，在將鸚鵡帶回家之前，需要學習照顧鸚鵡的常規經驗。

有近10年照料雀鳥經驗的香港海洋公園陸生動物部監督謝志輝（Benny），以及鸚鵡用品店“鸚鵡天空”的負責人Ricky都十分熟悉鸚鵡的習性，樂意分享照顧鸚鵡的貼士。

天生習性 掩飾病體 細察毛色站姿

鸚鵡有個非常特別的習性，就是會掩飾身體的不適。Benny解釋，“鸚鵡屬於群居動物，不時要面對猛禽等天敵襲擊，一旦被同伴發現自己生病，就有可能被拋棄，容易淪為天敵的食物，因此牠們會表現出堅強的一面，努力隱藏病態。”所以，當缺乏照顧經驗的主人發現牠們的狀態有異時，可能已病入膏肓。Benny說，平時需仔細觀察其外觀、行為及精神狀態，才會較易察覺牠們的毛病。

在外觀上，健康鸚鵡的羽色鮮艷並會自行梳理；行為上，可觀察其站姿，若是站立時顯得彎曲或是疲軟，甚至無法立於棲枝上，很可能是狀態不佳。同時，可觀察牠們是否在固定時間醒來，健康的鸚鵡作息時間較穩定。至於精神狀態方面，若牠們神情沮喪、目光呆滯並減少給予反應，便可能要向獸醫等專業人士求助。

生活環境 不良棲枝 影響腳部發育

飼養鸚鵡也要照顧衛生，籠舍、玩具、食具應每天消毒。由於鸚鵡排泄的次數十分頻密，且不能像貓狗般在經過訓練後就懂得在相同地方排泄，若不定時清潔易滋生細菌。Ricky說，“鸚鵡常見疾病多與消化系統有關，例如吃了不清潔的東西而腹瀉，因此保持居住環境衛生可減低生病風險。

“另外，供牠們立足的棲枝會影響其腳部發育，主人可購買不同種類、長度的棲枝，並經常更換擺放位置和調整角度，以均衡地訓練其腳掌不同部位的肌肉，避免腳部變形。”

飛行對於鳥類動物非常重要，但一般家居擺放的籠舍體積不大，Benny建議在有人看管的情況下將窗戶關上，然後放出鸚鵡讓牠們安全地在屋內自由飛翔，提升活動量。

品種選擇 中大型鸚鵡 學舌能力佳

相信很多人選擇養鸚鵡，是因為喜愛牠們擅長模仿人類說話、唱歌等各種技能。Ricky說：“每種鸚鵡都有不同學習能力及特性，並非所有品種都具備這一方面的能力。”

基本上，鸚鵡可分為三大類：小型、中型、大型。若想找有能力“對話”的鸚鵡，他建議選擇體型中等或以上的品種，牠們的“說話”能力一般較出眾，例如中等體型、成熟時長約36至40公分的亞馬遜鸚鵡。至於小型鸚鵡的品種如愛情鸚鵡、雞尾鸚鵡等，模仿的能力較弱。

食物供給 餵牛油果巧克力 恐致命

現代人工作忙碌，常常吃無定時，甚至隨隨便便以速食解決，人類若是營養攝取不足會影響健康，鸚鵡也不例外。身為主人，自是不能忽略鸚鵡的膳食和營養需求。Benny說：“平日除了提供主糧外，也要供應零食。”鸚鵡的主糧以合成糧為主，即是混合不同的食材，例如內含碎玉米、脫殼大麥、大豆等乾糧。而零食方面可選擇水果或果仁，佔總食量約一成，大部分水果如葡萄、蘋果、柑橘類等都適合牠們食用。富含維他命C的水果，有助於增加鸚鵡的抵抗力，讓牠更健康地成長。“絕對不能給鸚鵡吃牛油果，因為鸚鵡無法代謝牛油果中所含的可可鹼，導致中毒而喪命；巧克力也一樣，因此一般都不適合動物食用。”Benny隨後提醒。

果仁類則可選擇帶殼的堅果，堅果也是鸚鵡的玩具，牠們也很享受打開硬殼的樂趣，擅長利用堅硬的喙打開果殼，然後吃掉果仁。不過要注意的是，堅果的脂肪含量很高，若過量攝取會令鸚鵡長得肥胖。

關注健康 焦慮無趣 易誘發情緒病

一般如貓、狗等家庭寵物平均壽命約12歲，而鸚鵡一般的壽命是牠們的幾倍。Benny指坊間常見的家庭飼養鸚鵡，如折衷鸚鵡、亞馬遜鸚鵡等平均壽命介乎20至30歲；而金剛鸚鵡的壽命則最長可達70歲，接近一般現代人類的壽命。在英國利物浦，有一隻名叫“詹米”的亞馬遜鸚鵡，生於1870年12月3日，死於1975年11月5日，存活了一百多歲。

養好一隻鸚鵡，需要消耗你的很多精力，但既然養了，就須負起責任，Benny強調，“主人應當讓鸚鵡活得快樂。”鸚鵡非常聰明且愛玩，需要主人的關心與細心照料，否則容易產生情緒問題。最常見的疾病“啄羽症”，就正是因為鸚鵡感覺生活無趣、環境擠迫、焦慮等原因而誘發的，特徵是鸚鵡自行將頸部以下某一部分的羽毛啄落。“若主人沒有充分的時間陪伴，就請不要飼養鸚鵡了。”

補鈣、曬太陽 增抵抗力防病

人會生病，鸚鵡也是，生病了，最理想的處理方法即是向獸醫求助。但所謂“預防勝於治療”，日常裡若能給鸚鵡適量的補充營養品，可幫助牠們保持健康狀態。

Ricky解釋，有些長居室內的鸚鵡較少機會接觸陽光，容易因缺乏鈣質而影響健康。“缺乏鈣質的鸚鵡其羽毛會顯得粗亂缺乏光澤，骨架變形導致站姿彎曲，指甲和嘴邊會出現紋路、變得脆弱並容易折斷，抵抗力更是明顯下降。”Ricky建議可給牠們餵食適量鈣質補充劑或帶到戶外曬太陽，但他提醒鸚鵡不能在猛烈陽光下曝曬，容易中暑，因此黃昏時分外出最恰當。最後，Ricky提醒，要防止鸚鵡因亂吃東西而導致腹瀉，除了勤於清潔，也可考慮在其日常主糧食中加入益生菌粉，加強抵抗力。