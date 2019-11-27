租辦公樓設網賭呼叫中心 警突擊捕20中國男女

（八打靈再也27日訊）中國網賭集團以每個月1萬令吉，租下無拉港新建不久的辦公樓一樓某單位設網賭呼叫中心（Calling center），甚至在附近公寓租下幾個單位當宿舍。

賭博集團進行網絡非法賭博活動2週，就被警方接獲情報上門突擊，當場逮捕20名中國男女，所有嫌犯沒有合法證件，警方懷疑嫌犯的護照在中介手中。

來自雪州警察總部D7的5名警官及20名警員於今午2時左右，在無拉港Simfoni路的商業中心展開逮捕行動，落網的19男一女年齡介於20至30歲。警方逮捕嫌犯時，也一併起獲22台手提電腦、64台部手機、6990令吉現金、路由器及數據機。

活動2週被偵破

雪州反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）主任阿茲米說，警方調查顯示，呼叫中心剛營運2週，嫌犯每個月都會有4500至5000令吉的薪資，不包括花紅，花紅是取決於個人表現，警方相信兩週的網賭賭注金額高達數十萬令吉。

他指出，嫌犯透過微信來推銷網賭，賭客都是中國人，目前沒有發現本地賭客。

他說，所有嫌犯較後被送往加影警區總部接受調查。

另外，一名不願透露姓名，剛來馬兩週的21歲嫌犯說，他是在社交媒體看到高新招聘廣告，因此才聯繫對方，然後就來馬工作兩週，薪水還沒領到就遭警方逮捕。