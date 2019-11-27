牢裡自學煉毒 破養殖場毒窟逮11人







（八打靈再也27日訊）警方在養殖場破獲一個已操作近一年的煉毒中心，逮捕11名本地和外籍男女，起獲總值約23萬令吉的毒品和原料。警方調查發現，其中一名四十餘歲嫌犯是在牢中向掌握煉毒知識的囚犯學會煉毒技術。

全國警察毒品罪案調查部總監拿督莫哈末卡里爾今天在鵝嘜警區總部召開記者會說，販毒集團為避開警方耳目，選在郊外的養殖場設立煉毒中心近一年。

他指出，警方接獲情報後，明察暗訪一個月，昨日時機成熟時，於中午12時20分至晚上9時40分，在萬撓和桃園嶺地區展開7項取締行動，將11名年齡介於34至53歲的男女嫌犯逮捕。

他指出，11名嫌犯包括首腦及一名四十餘歲“自學煉毒師”，當時正忙於煉毒工作；這11人分別是7名印裔男子、一名巫裔女子，以及印度、緬甸和印尼籍男子各一人。

起獲23萬元毒品

他說這也是警方今年內所破獲的第17個煉毒中心。

卡里爾說，警方當場起獲約16公斤海洛因和近29公斤咖啡因，總值22萬2960令吉，也扣押7輛摩多、3輛轎車和2輛羅里助查。

他指出，4名嫌犯有毒品前科，已被延扣7天至下月3日，並在1952年危險毒品法令第39B條文下接受調查。

原料疑從國外入口

卡里爾披露，警方在現場起獲的煉毒原料不容易在本地得到，初步相信是從國外運入，因此警方會進一步調查販毒集團的聯絡網，同時希望執法單位嚴謹把關，阻止煉毒原料入境。

他提及，販毒集團選擇人煙稀少的牧場和養殖場煉毒，相信是看準這些都是警方的巡邏盲點，以為能瞞天過海。

對此，卡里爾呼籲民眾多關注身邊的人事物，一旦發現可疑，立刻向警方投報。





若為保健研究 不阻種植哥冬葉

（八打靈再也27日訊）全國警察毒品罪案調查部總監拿督莫哈末卡里爾說，種植哥冬葉的目的只要是建立在保健與研究基礎上，警方便不會阻止，但前提是必須嚴加管制。在現有法令下，只有走私或濫用哥冬葉者會在1952年毒藥法令下受到對付。

他是今日在記者會上，被詢及衛生部日前在國會提呈2019年毒藥（修正）法案一事回應說，雖然種植哥冬葉並非犯法，但有關單位必須作出風險評估。

根據衛生部提呈的2019年毒藥（修正）法案，任何人出口、入口、製造、提供或售賣未經允許的精神病藥物，如哥冬葉，刑罰從罰款最高1萬令吉或監禁不超過4年，提高至罰款最高10萬令吉或監禁最高5年。

衛生部長拿督斯里祖基菲里在國會下議院提呈一讀，法案闡明，將增加第30（A）條文，管制種植可提煉精神藥物的草藥；一旦罪成，可被罰款不超過20萬令吉，或監禁不超過7年，或兩者兼施。

另一方面，卡里爾說，警方昨日在全國展開“阻擋零售行動4.0”時逮捕334名零售毒販，使到4次行動以來的逮捕人數增至1804人。