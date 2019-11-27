當反對黨太久以為可做更好 敦達因：執政後卻知易行難





（八打靈再也27日訊） 精英顧問團主席敦達因說，現任的政府未當政府前認為自己可以做得更好，但是在執政後才發現，很多事情不如想像中容易。

他說，他們當了太久的反對黨，他們過去以為換政府很容易，也以為自己可以做得比前朝政府更好，可是如今當了政府之後發現現實並不如意。

“他們過去以為執政很容易，可以換了他們來說之後，卻發現當政府不是那麼輕鬆的一回事。”

敦達因今日出席由亞洲策略及領導研究院（ ASLI）主辦“大馬貧窮率：事實VS印象”座談會上如此表示。出席者包括ASLI主席兼謝富年基金會創始人丹斯里謝富年、ASLI首席執行員王瑄茵等。

達因說，希盟政府在政策上經常朝令夕改，殊不知這是相當危險的事，也讓政權暴露在未知的威脅中。

他說，希盟政權內存在政治人物與公務員存在的距離感和代溝，而出現這個情況是因為互相不信任所致。

“可是，我必須告訴希盟政府，要用人不疑，和公務員一起合作，但不是排擠或懷疑他們，因為沒有人是蓄意要來製造問題的。”

他說，領導層可以規劃發展大方向，但還是得交由公務員去執行，但若你和他們處在對抗位置上，互不信任，那麼他們也不會為你效力，也不會執行你所交付的任務，到時就別責怪他們。

達因說，他如今不是政治人物，有時他說的話不會被採用，但是他認為沒有人可以獨立工作，人人都要群體合作才能成事。

對於首相移交職權一事，敦達因認為，這是外人不應插手的事宜。“我不想插手此事，讓他們去解決，我們不要介入。”

他表示，他只是希望馬來西亞能團結與和平，籲國民用大馬人的思維來思考，畢竟這是大馬人生於斯長於斯，最終也將在這裡死去的土地。

他同意教育是消除貧窮的鑰匙，並認同大學應與企業做務實的合作，教導大學生謀生知識與技能，不讓他們一畢業就失業。

他也贊同首相鼓勵的競爭式的教育，認為讓孩子從小就接受競爭式的教育，從中培養他們批評性的思維，互相競爭以激發更優秀的成就。

應改種波羅蜜椰子甘蔗

敦達因建議政府進行農業轉型，不要再種稻米和油棕，應改種波羅蜜、椰子和甘蔗。

他說，這3種農作物是具高需求與高經濟效應的農作物，可以不斷生長，不似稻米在收成後，必須等待土壤復原。

“更何況，我們種了那麼多年的稻米，卻依然無法滿足內需。”

不要再種稻米油棕

他說，他是反對繼續種植稻米，那是因為凡是生產稻米，都須政府撥給津貼，有津貼則意味著農夫將會一直挨窮。

他說，“政府過去已經撥給稻農數十億令吉的津貼，而稻農持續的貧窮，因此，改種波羅蜜、甘蔗或椰子吧！要知道甘蔗一種下去，每次收割後都會再生長出來，椰子也一樣會不斷結果。”

敦達因是在談及我國經濟情況時，如此指出。他說，他不確定政府在製定新經濟政策時，規定30%土著股權的原因。

他說，他不確定當時是否有做過適當的研究。“其實，30%的最初概念只限在股權，而對所有馬來西亞人來說，最重要的是能過上好生活，每個人都有工作，有不錯的收入，這是新經濟政策的初衷。 ”

“我真的不知道這個30%的土著股權從何而來，在怎樣的情況下產生，其實這個固打製不是值得驕傲的事。”

達因說，在上蒼前與憲法下，人人生而平等，不必有優越感。

對於財政部長林冠英有信心，可以在報導指出我國第三季度經濟成長放緩中依舊可以致達經濟成長目標，達因引述林冠英的談話說，“且讓我們拭目以待。”。