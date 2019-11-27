【國會】抗議陳平骨灰回國 反對黨議員吵翻天





（吉隆坡27日訊）前馬共總書記陳平的骨灰被撒在大馬國土的課題，今日在國會延燒；反對黨國會議員抗議陳平的骨灰被帶回馬，並要求內政部對付涉及人士。

國陣金馬侖區國會議員南利莫哈末諾哽咽表示，身為一名前警員，他反對陳平的骨灰帶回大馬，當他知道此事時，感覺很想哭。

要求內政部對付

他是在下議院辯論內政部2020年財政預算案委員會階段時，在土保黨山都望區國會議員拿督斯里旺朱乃迪參與辯論提及馬共一事，站起來打岔這麼表示。

“我想問山都望，你也是一名前警員，陳平的骨灰被帶回大馬，你的感受是什麼？對我，我感覺想哭。”

末沙布待調查再回應

針對馬共總書記陳平的骨灰被帶回國一事，國防部長莫哈末沙布說，先等內政部的調查結果出來後，他才會回應。

他今日在國會走廊受詢時表示，他不清楚此事的全部細節，所以不能發表任何聲明。

“讓內政部調查，在內政部完成調查前，我無法發表任何聲明。”

“等到內政部的調查結果出來後，我才會回應。”

達祖丁促火箭表立場

公賬會主席兼巫統巴力蘇隆區國會議員拿督諾萊妮在參與辯論時，開場白先表達本身對政府允許陳平的骨灰回大馬事件感到失望。

“我很失望，因為政府對人民拒絕共產主義卻允許帶回陳平骨灰事件並不敏感。”

巴西沙叻區國會議員拿督達祖丁則認為，人們對此事不止失望，並促請政府採取行動對付背後負責人士。

他也警告政府不要惹這個課題，因為人民生氣了。

“不要等到明天有人打架…我知道背後是誰在搞事。”

“我要知道行動黨對此事的立場。”

旺朱乃迪表示，他也不同意陳平骨灰帶回大馬，因為當年在砂州活躍的馬共被視為是殘暴份子，旨在推翻砂州政府，而非對抗日本軍。

“在砂州，最後一批馬共黨員是在1990年10月遷出森林，當時約有50名馬共黨員不要走出森林，因為不要向州政府投降。”

“這否定了那時代的馬共鬥爭，不是對抗日軍，而是要推翻州政府，以將它改為共產黨政府。”

“馬共活躍時期當時我24歲，我有5年是住在森林里。當我走出森林後，我看到有很多人包括平民被馬共殺害，這是當時眼見的，不需要閱讀歷史書。”

“我感到難過，有人神化這些馬共領袖。我不同意帶回陳平的骨灰。”

阿歷山大促別扭曲歷史

土保黨加帛區國會議員阿歷山大南達林奇也表示，他的親友紛紛向他表達不滿，因為當年有許多親友被馬共黨員殘殺。

“我希望這些人不要再扭曲我們的歷史。”

人民黨加拿逸區國會議員拿督艾倫達干接著說，他希望政府能夠在該區設立一個抗馬共英雄碑，以紀念當年對抗馬共犧牲的軍警人員。

這時，行動黨拉美士區國會議員彭學良突然打開麥克風插嘴，質問旺朱乃迪是在辯論還是發表政治演講。

巫統巴耶勿剎區國會議員莫哈末沙哈則開聲責備彭學良，與他對罵說：“什麼、什麼…？他的反駁引起不少反對黨議員拍桌支持。

巫統巴耶勿剎區國會議員莫哈末沙哈也要求作為前朝政府部長的沙希淡，說明為何前朝政府拒絕讓陳平回國。

他也詢問，如今陳平的骨灰被撒在大馬國土上，會否改變年輕人的觀感，認為已故的陳平不是共產黨恐怖分子，並請沙希淡發表意見，

不過，沙希淡沒有回應這道問題，只是說：“這是很棒的問題，但就讓這道問題停在這里。”

行動黨馬六甲市區國會議員邱培棟則指出，巫統格里底區國會議員兼巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙已經說陳平骨灰回馬沒問題，沙希淡是否要反抗他的總秘書，沙希淡也沒有直接回應這道問題。

“塵歸塵土歸土” 魏家祥：看政府如何處理

“塵歸塵，土歸土”，馬華總會長拿督斯里魏家祥以這句話回應前馬共領袖陳平骨灰回國的爭議。

他說，依據華人風俗，塵歸塵土歸土，既然已經塵埃落定了，重要的是現任政府如何看待或追究這件事。

針對內政部副部長拿督阿茲斯日前有關政府不允許陳平骨灰帶回國的立場沒有改變，並會對此進行調查的言論，他認為，內政部副部長提出這個看法，就交由當今政府去處理。

“難道這個做法會加強經濟，使國民更融洽和諧？這是現任政府要去考量的。”

另一方面，魏家祥強調，希盟127個國會議員需確保財政預算案在兩院通過，而反對黨有責任出席會議，但未必完全給予贊成。

記名投票教訓部長

他表示，過去幾天沒有內閣部長出席國會，也發生國會議員會議人數不足的情況，所以昨日忍無可忍下要求記名投票，以此教訓他們。

“希盟之前當反對黨時，也曾經教訓國陣有責任確保財政預算案在國會通過。”

“但他們（希盟）還沒有學乖，還說在野黨沒有同情心，讓老人和窮人拿不到福利金，我們是要教訓他們認真看待國會。”

“如果希盟繼續用這種囂張的態度來對待國會，他們可能自食其果。”

沙希淡：曾為馬共犧牲 應顧及軍人家屬感受

前馬共總書記陳平骨灰撒故里引起關注，巫統亞婁區國會議拿督斯里沙希淡卡欣質疑其骨灰被運回國的舉動，是否顧及曾為馬共犧牲的軍人。

“是否要存心讓這些為國犧牲的軍人與家屬心疼呢？”

他指出，以前希盟作為反對黨時，立場非常堅定，如今成為政府後，就此事或其他事都不給予回應。他也要求國防部長能夠就此事，說明其立場。

沙希淡卡欣今日在國會下議院2020年財政預算案委員會階段，就國防部撥款辯論時，這麼指出。

此外，伊斯蘭黨瓜拉登嘉樓區國會議員阿末安沙也指出，陳平的骨灰在9月16日即馬來西亞日和武裝部隊日回國，相當傷害武裝部隊的感受，因為當天也是大馬武裝部隊成立的紀念日。