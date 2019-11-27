甲公青團下月6日大會 阿克瑪籲警提升戒備









（新山27日訊）公正黨青年團團長兼新山國會議員阿克瑪呼籲警方，為即將於12月6日在馬六甲舉行的公青團代表大會提升戒備，確保大會和平、順利地進行。

他希望警方採取措施，防止任何突發或挑釁事故的發生，從而免除出席者的擔憂。

阿克瑪也促外界，勿對其服務中心昨遭潑漆棄死雞恐嚇事件作出任意揣測，一切交由警方徹查。

位於新山拉慶依達曼花園的新山國會選區服務中心，昨日遭不明人士潑紅漆和丟棄死雞在門口，恐嚇意味濃厚，阿克瑪今早在其服務中心外召開記者會，同時向媒體出示相關電眼畫面。

根據事發地點附近電眼所拍攝到的畫面，兩名男子於昨日凌晨3時34分左右，共乘一車到現場並下車疑似肇事，幹案過程前後不到2分鐘時間。

阿克瑪表示，儘管該電眼並沒有拍攝到肇事者潑漆的畫面，但他相信這已足以讓警方掌握更多線索。

阿克瑪強調，他及服務中心職員並沒有拖欠非法高利貸或面對財務問題。

“無論如何，警方已向我保證，將嚴正看待並詳細調查這起案件，我對警方的努力表達感謝。”

他說，今日召開記者會，目的是讓其服務中心職員恢復信心，除了藉此讓選區選民了解到服務中心運作如常，也希望大家勿擔憂社區治安。

他坦言，在肇事者在現場留下的紙條當中，以紅筆寫下恐嚇字眼，並提及他的名字，但他不會臆測此行為是由何者做出。

“不管是政敵，或是有人蓄意這麼做，一切交給執法單位調查。”

針對前公正黨副團長阿菲巴哈丁昨日呼籲阿克瑪停止加劇黨內部分歧，形容對方違反傳統，邀請公正黨顧問團主席兼副首相拿督斯里旺阿茲莎為公青團代表大會主持開幕的行為非常“幼稚”，指公青團的應扮演促進黨團結的角色一事，阿克瑪受詢時，對有關言論表示不認同。

他認為，黨的團結是所有成員的努力，而對方（阿菲巴哈丁）昨日和數個州屬的公青團團長會面的行為，不但無助於促進團結，更易讓外界誤會黨內部出現分歧。

他重申，邀請出席下周公青團代表大會的通知函，已向各黨員發出，並沒有問題。

“至於邀請開幕人，也不需要成為一項課題，據我了解，其它的公正黨青年國會議員，也沒有異議，最重要是大家扮演好自己的角色。。”

阿克瑪提醒，公正黨由黨主席拿督斯里安華領導，大家應該要團結一致，並確保代表大會能夠順利進行，以在會議上共同討論，達成黨鬥爭目標。