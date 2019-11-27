包括12高級警官 檳10個月120警受查

（檳城27日訊）檳州總警長拿督納仁指出，檳州警方在今年首10個月共開了92個調查檔案，主要調查涉案的12名高級警官、108名普通警員和2名公務員。

他指出，比起上個月，因涉案而遭內部調查的警員又增加了，受調查者分別涉及刑事案、毒品案、曠工或紀律問題。

他今日出席檳州警方月常集會上呼吁警方潔身自愛，勿涉各種罪案或違反警察條例的行為。

納仁促潔身自愛

納仁要求各部門及各區警官嚴格控管下屬的品德，定期點名會見下屬及檢查，確保他們沒面對紀律問題及表現達標。

會上，納仁也頒發31張表揚獎狀給31名表現傑出的警官和警員。

他也贊揚檳州毒品罪案調查組立功累累，除破全國史上最大宗的24億令吉可卡因毒品案之外，今年首10個月還充公高達1210萬令吉各類毒品，並在1952危險毒品法令39(B)條文下，逮捕595名毒販。

他說，毒品罪案調查組今年首10個月的數據顯示，該組共逮捕1萬1139名涉及各類毒品活動的嫌犯，包括當中595名毒販。去年同期則逮捕9335人，其中646人是在1952年危險毒品法令39（B）條文下被捕。

納仁說，在商業罪案方面，該組今年首10個月和去年相比是上升了360宗，達到1686宗，但提控率達不到武吉阿曼警察總部的40%，該組的提控率僅有30.4%。

“檳州今年首10個月共發生3萬9395宗車禍，死亡車禍佔307宗，比去年同期的331宗死亡車禍減少24宗。”

“而路霸、飆車黨、蚊型腳車等案件，警方共逮捕236人並充公197輛摩多。”