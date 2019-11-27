李佳芬為夫造勢 大馬韓國瑜後援會成立





（吉隆坡27日訊）隨著台灣2020年總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬於昨晚將一幅印有“全球檯商”的旗幟移交給會長拿督丁重誠，宣告馬來西亞韓國瑜後援會正式成立。

在華總大禮堂舉行的儀式上，支持群眾激昂的高喊韓國瑜“凍蒜”、“國民黨加油”、“民進黨下架”、“一支穿雲箭，吉隆坡來相見！”等競選口號，場面熱鬧。

馬來西亞韓國瑜後援會會長丁重誠的夫人拿汀蘇柏楿，特別贈送58粒蒜頭、包子及粽子給李佳芬，寓意韓國瑜“凍蒜”及包中，而58數字代表“我發”。

蘇柏楿也贈送寓意“旺來”的鳳梨給李佳芬。

籲回台投票

韓國瑜通在會上播放的視頻，呼籲在場者務必記得於明年1月11日返回台灣投票，用行動護台。

約1300名出席者一邊揮揚“青天白日”旗，一邊喊起“凍蒜”口號，也高歌《中華民族》，而李佳芬獻唱的《月亮代表我的心》，更令造勢場面升溫。

在飛來馬來西亞前，李佳芬團隊已先後到菲律賓、泰國、印尼及日本等地舉行造勢會。

李佳芬在致詞時表示，世事多變，人生很難規劃，韓國瑜本來規劃競選高雄市長，當了市長沒幾個月，又因為台灣太多人對他的期許，因此再披戰袍選總統。

她說，台灣領土雖小但力量卻無限大，因海外台商和華人的力量大；她籲請海外台灣人，盡快於12月2日恢復選民戶籍，回台投票。

丁重誠也是馬來西亞台商會聯合總會名譽總會長；他說，用了兩週時間籌備後援會，原本計劃筵開60桌，結果反應熱烈來了1300人。

出席馬來西亞韓國瑜後援會成立大會的包括馬來西亞台商聯合總會會長林永昌、名譽會長杜書垚、馬來西亞中華國學書院主席拿督斯里陳榮立、書法家夏振基、馬來西亞吹水台協會會務顧問李碧富、嘉賓鄭玉輝及徐忍川。