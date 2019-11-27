【彈劾特朗普調查】 下週三首開聽證會 司法委員會邀特朗普出席

（華盛頓27日訊）美國眾議院針對總統特朗普進行的通烏醜聞彈劾調查，下周進入另一階段。眾議院司法委員會將於下週三（12月4日）舉行首場聽證會，邀請總統特朗普及其律師出席，惟特朗普當天會在英國出席北約峰會，料他親身出席的機率不大。

司法委員會主席納德勒說，當天的聽證會將邀請多名法律專家證人討論“彈劾總統的憲法基礎”，特朗普及其律師也受邀參加，並且可以向證人提問。委員會要求特朗普在週日前，答覆是否出席。白宮暫未有回應。

納德勒說，這次聽證會“將是討論彈劾總統歷史案例及憲法基礎的絕佳機會”，同時確定何種行為構成憲法所說的“重大罪行及不當行為”。他表示，聽證會將根據目前收集的證據，討論特朗普在通烏醜聞的行為是否應當被彈劾。

多名法律專家出席

美國有線電視新聞網（CNN）報導，特朗普近期與前總統克林頓的首席政治策略顧問佩恩會面，討論彈劾總統相關事宜。佩恩曾處理過克林頓彈劾案。

在近期曝出的通烏醜聞中，特朗普被爆7月與烏克蘭總統澤連斯基的一次通話，強迫烏克蘭調查民主黨總統競選人拜登及其兒子，並且在通話前一周，凍結了對烏克蘭的軍事援助。受該事件影響，眾議院議長佩洛西於9月24日宣布開啟彈劾總統調查。

在過去兩個月的時間里，眾議院就彈劾總統調查舉行了17場閉門聽證會和5場公開聽證會。眾議院情報委員會主席希夫早前表示，國會感恩節休假復會後，會向司法委員會提交彈劾報告。司法委員會收到報告後，將審議並決定是否草擬彈劾條款，對特朗普作出正式檢控，然後交由眾議院全體議員表決。若在全院表決中獲簡單多數通過，將移交參議院繼續審理。彈劾案在參議院須三分之二通過，才能罷免總統，而特朗普所屬共和黨掌控參院多數席次，通過的可能性微乎其微。

酸特朗普“總統不是國王” 法官裁白宮顧問須作證

聯邦法院裁定，白宮前法律顧問麥克加恩必須針對特朗普是否在2016年通俄案調查過程中，妨礙司法公正的問題，到國會出庭作證，並強調“總統不是國王”，無權阻撓證人出席聽證會。

法官傑克遜在長達120頁的判辭中說，“無論該官員有多忙碌多重要，或接觸多少機密文件，總統都無權免除其法律義務”，如履行國會傳票出席聽證會，“美國250年歷史說明的最重要的事之一就是——總統不是國王”。

麥加恩作為白宮法律顧問，負責就與總統及其政府相關的所有法律問題提供意見建議，是通俄案關鍵證人。國會眾議院司法委員會今年4月即向他發出傳票，白宮則以麥加恩作為政府高官，擁有豁免權為由阻止。

借“赦免”火雞調侃彈劾調查

特朗普（右）週二按照白宮傳統，“赦免”了一隻名叫“牛油”（Butter）的感恩節火雞，在儀式上不時調侃眾議院對他的彈劾調查。

他說，“牛油”和另一隻火雞“麵包”被訓練到處變不驚，這點非常重要，因為牠們都已經收到眾議院情報委員會主席希夫發出的傳票，必須在週四出現在希夫的地下室聽證會。

特朗普又以“火雞”及“土耳其”相同英文字語帶相關，指民主黨人似乎認為他對待火雞太軟弱。