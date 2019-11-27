錄製《追我吧》暈倒昏迷 高以翔猝死







（北京27日訊） 今日凌晨3點多微博網友爆出35歲男星高以翔在錄中國綜藝節目《追我吧》暈倒昏迷，消息傳開後，網友都為高以翔集氣盼他渡過難關。可是，中國媒體《今日頭條》卻引述《浙江新聞》報導他猝死的噩耗。

35歲男星高以翔高大帥氣，在對岸演藝圈發展順遂，最近才出席金雞獎頒獎典禮，今日凌晨3點多微博網友爆出他在錄中國綜藝節目《追我吧》暈倒昏迷，“現場的人一直在喊有沒有心跳，心肺復甦做了3分鐘都沒有醒來”，並說情況嚴重，補充表示“心臟停了3分鐘，心肺復甦15分鐘，有心跳了，現在送醫院了”。

消息傳開後，網友都為高以翔集氣盼他度過難關。據悉，高以翔的友人接到噩耗後狂哭。中國官媒《浙江新聞》證實“本端證實高以翔搶救無效去世。”中國媒體《今日頭條》也引述《浙江新聞》報導高以翔的這個消息。

根據蘋果即時報導，傳高以翔是在錄浙江衛視《追我吧》節目時發生意外，這節目是拼體力的競技節目，宗旨是在你追我逃的比賽氛圍中突破體能極限，但現在卻出了意外，節目固定來賓有范冰冰的弟弟范丞丞、陳偉霆、黃景瑜及宋祖兒，而高以翔做為特別來賓來錄新的一集。

有網友表示自己目擊了事發經過，說當時高以翔在平地上跑著跑著就暈倒了，他是被追的一方，但成績是領先的，下午彩排時還跟他說話了，晚上主舞台錄影時他人也都好好的。隨後也有網友po出救護車抵達的畫面。高以翔的經紀人目前都未接電話，還無法得知目前最新狀況；而錄影現場的辰亦儒，經紀人電話一直未接簡訊未回。

台灣歌手范瑋琪今早也在臉書、IG發文並標記高以翔的帳號，“請為我們的好朋友禱告，真的好擔心，我親愛的朋友，我們都會為你禱告願你早日康復。”但沒過多久她就刪除該篇發文。

35歲高以翔是加拿大籍，出生台北，在溫哥華長大，2005年來台發展，2006年從電視劇配角出道，但讓他成名的是跟丁春誠、藍鈞天、陳紹誠組成的“時尚F4”，身高193公分的他高大英挺最受矚目，曾入選世界百大帥哥第55名，2016年美國網站“TC Candler”公布當年“世界最美臉蛋”時，他便攻佔第7名。