挑戰追我吧 網民轟節目 高以翔操勞猝死































（浙江27日讯）35岁男星高以翔，曾演出多部偶像剧，由于外型帅气，拥有大批粉丝追随，他近年转向中国发展。周三凌晨录影《追我吧》时摔倒昏迷，心跳一度停止，抢救15分钟后才恢复心跳，但送院之后仍抢救无效。高以翔所属的经纪公司、女朋友已飞赴浙江，大马籍的高妈妈正在办理签证赶赴见儿最后一面。

《追我吧》节目固定来宾有陈伟霆、范冰冰的弟弟范丞丞、黄景瑜及宋祖儿，而高以翔以特别嘉宾身份来参加。而此节目是一个考体力的竞技节目，宗旨是在你追我逃的比赛氛围中突破体能极限，但现在却出了意外。

微博有网友还原当时现场状况，透露凌晨1点多还在录影，高以翔当时跑步跑得非常累，嘴巴里不断说著：“我不行了！”突然就昏倒在地，接著下一秒就突然就昏倒在地。

遗体周四运回台北

据高以翔的好友透露，高以翔在周一（25日）出席活动时，身体已有一些状况，患上了感冒，但高以翔没有休息第2天就到宁波录制节目，从8时30分一直到次日凌晨1时发生意外，生前连续工作17个小时。

有网友公开高以翔送医纪录：“凌晨2：00接到一位演员突发意外送我院，经全力抢救2小时仍无法挽回”，表示高以翔当时送到宁波东部李惠利医院，瞳孔已放大到边缘，经过抢救仍回天乏术。

高以翔生前已准备和女友结婚，两人在本月15日一同参加友人派对，高以翔当时已帮女友搬家，女方不久之后就会和他到台湾生活，而女友疑似也已在近期升级为“未婚妻”。

高以翔女朋友现今已奔赴浙江，周四将会运送高以翔的遗体回台北。在高以翔陷入昏迷之时，高以翔的微博在凌晨上线25次，有粉丝认为，这是高以翔的“未婚妻”用他的微博看消息，直至高以翔被宣布不治身亡之时，高以翔微博上线次数已达到55次。

高以翔最後身影曝光

“时尚F4”之一蓝钧天26日才发出和高以翔、吴建豪的合照开心说：“久久一聚。”当时毛加恩造型师未婚妻也说28日婚礼时大家再聚一次，怎料这却成了他们见到高以翔的最后一面。

粉丝得知高以翔要去录影时也都有特地到场，高以翔穿得毛外套和毛衣亲切和大家挥手打招呼，上车前也不忘再次看向粉丝露出灿烂笑容。网友看了都忍不住感叹“昨天还是活生生的一个人啊！生命好脆弱”、“不是他粉丝的我都很难过！他的粉丝、他的家人该怎么办”、“哥哥，当时我就该叫你别上车的”。

曾被封“時尚F4” 苦熬4年終演男一

拥有加拿大籍的高以翔，身高193公分。他从小在海外长大，直到2005年才回台发展，2006年参加戏剧拍摄出道，帅气外型获得诸多关注，和丁春诚、陈绍诚、蓝钧天等人被封为“时尚F4”，曾被选为世界百大帅哥第55名。

从时尚界崭露头角后，高以翔陆续接演了数部电视剧和电影，2006年从《爱情魔发师》的客串角色演起，同年在《天堂来的孩子》饰演男配角，隔年又接下《我要变成硬柿子》、《斗牛，要不要》等剧，逐渐在台湾打开知名度。

苦熬了4年，高以翔终于演到了“男一”，和陈庭妮在《我的排队情人》饰演一对欢喜冤家，演技备受肯定，他近年更把演艺触角伸到中国，《胜女的代价》、《华丽一族》和《武神赵子龙》等剧都能看到他的身影。

高以翔曾参与好莱坞电影《天使圣物：骸骨之城》（The Mortal Instruments: City of Bones）拍摄，2018年才和舒淇、鹿晗合作电影《上海堡垒》。

高媽媽是檳城人

据悉，高以翔从小在加拿大念书，爸爸是前米其林轮胎总经理，妈妈曾是马来西亚槟城小姐，有2个哥哥都拥有高挑身材和精致五官，虽然家是显赫但他鲜少提及，一家人都相当低调。他今年5月还有在微博庆祝母亲节，并放上小时候和妈妈的合照说：“母情节（母亲节）快乐，谢谢妳一直帮我洗得乾乾净净的，我记得我都很喜欢在这小泳池里泡澡。”

經紀公司證實死訊 “我们震惊悲痛万分”

高以翔所属的杰星经纪公司声明，“我们亲爱的高以翔在11月27日的凌晨，于节目录制过程中突然晕厥，经近3小时急救，不幸地离开我们，令我们震惊且悲痛万分，至今无法接受。”

以下是经纪公司声明全文：

我们亲爱的高以翔在11月27日的凌晨，于节目录制过程中突然晕厥，经近3小时急救，不幸地离开我们，令我们震惊且悲痛万分，至今无法接受。

感谢媒体朋友以及每一位喜爱高以翔粉丝的关心，经纪人以及工作团队一直陪伴在侧，家人已紧急赶往当地。请谅解高以翔家人的悲恸与哀伤，请避免过度的打扰，我们会陪同高以翔的家人低调处理相关后事，谢谢大家。

無法接受偶像猝逝 網友罵爆《追我吧》

中国综艺节目《追我吧》制作单位稍后发表声明，表示会同经纪团队与其家人一起处理善后事，并感到万分悲痛，但网友依旧灌爆该留言板，谴责制作单位不人道。

《追我吧》被外界批评没在第一时间抢救，节目组在声明中指出，11月27日录制第9期节目过程中，高以翔在奔跑时突然减速倒地，节目现场医护人员第一时间展开治疗，并紧急送往医院，经过2个多小时全力抢救，医院最终宣布高以翔心源性猝死。

翹鬍造型返馬出席活動

高以翔曾多次与爸妈和哥哥返槟城，还与妈妈的亲人一起过农历年。

2009年高以翔随偶像剧《桃花小妹》到吉隆坡宣传，住在槟城的表哥、表妹特地到吉隆坡跟他叙旧。2011年9月，高以翔以国际名模兼演员身份出席超时（Overtime）位于柏威年广场的开幕仪式。2015年5月返马出席威士忌酒推介礼，当时他正拍摄古装剧《武神赵子龙》，胡子越留越厚长，两端更卷翘起来。他当时向大马媒体笑说媒体很幸运，可以看到他这个新造型。2016年11月，他旋风式回马为施华洛世奇（Swarovski）品牌的世界首个水晶旋转木马当开幕嘉宾，以黑马王子之姿出现的他成为镁光灯焦点。

目睹高以翔倒下 黃景瑜難過取消生日直播

事发时，参与录影的黄景瑜在现场急得大叫“医生！”陈伟霆双手合十与辰以儒为高以翔祈祷；黄景瑜听闻噩耗后，中午12点54分透过经纪公司官微发布公告，表示原定11月29日举行的生日直播活动取消，希望各位等待的粉丝朋友予以谅解。

網友湧入親哥哥高宇橋 留言“請你撐下去”

网友除了纷纷涌入《追我吧》节目微博挞伐外，也到高以翔的社群网站吊念，更到了高以翔的艺人亲哥哥高宇桥社群网站上留言：“请你撑下去！”

高以翔的哥哥高宇桥的脸书与IG也涌入大批粉丝留言，37岁的高宇桥，一样和高以翔拥有贵族气息，近年在戏剧与广告上崭露头角。

遺作搭檔秦嵐《怪你過分美麗》

高以翔生前最后一篇发文也还是挂心工作，要大家支持他的戏剧作品《彩虹的重力》，令人不舍。

高以翔近年多在中国发展，2016年以电视剧《遇见王沥川》在中国打开知名度，而他和《陈情令》师姐宣璐主演的浪漫爱情剧《彩虹的重力》现在还在播出中。高以翔与秦岚合演的电视剧《怪你过分美丽》才刚杀青，算是戏剧作品的遗作。

高以翔突如其来的死讯，让许多戏迷不敢相信，而尚有许多作品还没来得及跟大家见面，包括中国知名导演娄烨的《兰心大剧院》，先前在金鸡奖颁奖前夕被撤档。他与秦岚主演《怪你过分美丽》还在安排播出档期。2014年禁韩令之前，他与韩星刘寅娜、安宰贤合拍电影《婚礼日记》至今也还无法上档。

藝人好友發文悼念

不少曾和高以翔合作过的艺人发文哀悼，“富察皇后”秦岚说前两天还跟高以翔在活动上遇到，他体贴去帮秦岚拿水，两人曾约好等秦岚来台湾要带她去吃美食，如今成为终身遗憾，“永远那么专业好合作照顾所有人的你，这么好的你，愿安息。”

和高以翔私下是多年好友的赵又廷直呼无法置信，锦荣也说：“我不相信，不能接受。。这不可能 ”，邓超说：“不敢相信！”鹿晗、周迅各自发了3个蜡烛符号悼念，惠英红说：“我亲爱的小弟弟以翔一路好走”，陈晓东说：“太可惜，伤心，太难过了”，欧阳娜娜、王洛丹、严屹宽、朱桢、保剑锋、袁成杰、金晨、蓝心、宋轶、孙怡等人也发文悼念。